Sainz: "Succesvol jaar te danken aan positieve sfeer bij McLaren"

Met de zesde plek in het kampioenschap en 96 behaalde punten heeft Carlos Sainz verreweg zijn beste jaar in de Formule 1 achter de rug. Het was tevens het eerste jaar dat hij voor McLaren reed, nadat hij eerder voor Toro Rosso en Renault actief was geweest. Hij stapte bij de renstal uit Woking in de schoenen van landgenoot Fernando Alonso. Een gedurfde zet, zou je misschien zeggen, maar een die voor Sainz perfect uitpakte.

'McLaren zorgt voor gemoedsrust'

In de papaya-gekleurde bolide finishte Sainz heel wat races als 'best of the rest'. In Duitsland, Hongarije en Japan werd hij vierde, in Brazilië stond hij zelfs voor de allereerste keer op het podium als F1-coureur - al miste hij de prijsuitreiking meteen na de race omdat hij aanvankelijk als vierde stond geklasseerd. De Grand Prix van Abu Dhabi was een ander hoogtepunt, aangezien hij daar in de allerlaatste ronde Daniel Ricciardo wist in te halen en daarmee P6 in het kampioenschap binnensleepte. Het voelde alsof hij voor de wereldtitel vocht, zo gaf hij later aan.

Dat 2019 los van de cijfers zijn sterkste jaar ooit is, bevestigt hij terwijl hij terugkijkt op het seizoen: "Absoluut. Ik bevind me in een veel comfortabelere omgeving nu. De betere sfeer en de zekerheid die ik heb over een mooie toekomst bij McLaren, gaven me extra sereniteit." Het is een compliment richting zijn huidige werkgever alsook onderliggende kritiek op zijn vorige team. Sainz voelde zich nooit compleet op zijn plek bij de Fransen. De druk nam op de achtergrond toe en de verwachtingen waren hoog, maar tegelijkertijd bleef de beoogde stap richting de top uit. De kans voor Renault om Daniel Ricciardo aan te trekken deed zich voor en zo zat Sainz plotseling zonder stoel voor 2019.

De stijgende lijn doortrekken

Maar McLaren pikte hem op voor het afgelopen seizoen en heeft in de zomer het contract van de Spanjaard en Lando Norris, waarmee hij het goed kan vinden, verlengd met een extra jaar. "De tekenen waren al snel positief. Ik testte met hen en merkte dat er een sfeer hing zoals ik voorheen nooit heb meegemaakt. Dat leidde toe naar een heel positieve sfeer in de winter en vervolgens het seizoen. Ik hoefde niet direct van alles te doen, maar kon meer over de middellange termijn nadenken. Dat heeft me geholpen om wat mooie dingen te laten zien in de races, mooie inhaalacties die je eerder misschien niet zag. Dat laatste beetje zelfvertrouwen krijgen heeft echt geholpen."

Toch is Sainz nog lang niet waar hij wil zijn. Net als McLaren liggen de ambities hoger dan waar het team en de coureurs dit jaar zijn geëindigd. "Ik denk nog steeds dat alles beter kan, maar ik heb een gigantische stap gemaakt dit jaar. Ik wil daarop voortborduren, ik wil door blijven gaan en allerlei details ontdekken om een nog sterkere coureur te worden."