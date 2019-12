Pirelli werkt laatste bandentest van 2019 af

Russell, die voor Williams uitkomt maar net zoals vorige week voor zijn broodheer Mercedes mocht testen, legde zondag en maandag meer dan 200 ronden af op Yas Marina, het circuit van de slotrace van het Formule 1-seizoen 2019. Met 100 ronden op zondag en 118 stuks op maandag had bandenfabrikant Pirelli niet te klagen over de productieve afsluiter van 2019.

De Britse youngster kwam in actie met een mule uitgerust met de nieuwe 18-inch wielen die vanaf 2021 zullen worden ingezet. Renault, McLaren en Mercedes werden door Pirelli uitgekozen om testwerk te verrichten. Dat programma met grotere banden en velgen werd in september afgetrapt op Paul Ricard, waar Sergey Sirotkin kilometers verzamelde met een Renault. Vorige maand deden McLaren-rijders Carlos Sainz en Lando Norris ook een duit in het zakje op het Zuid-Franse circuit bij Le Castellet.

Het testprogramma wordt in 2020 opgevoerd tot 25 testdagen, waarbij alle tien de teams betrokken zullen zijn. De definitieve banden voor 2021 zullen na de afsluitende Grand prix van Abu Dhabi worden vastgelegd voor 2021, wanneer de Formule 1 op een volledig vernieuwd pakket reglementen overstapt.