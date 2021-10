Formule 1 kondigt ambitieus plan voor duurzame brandstoffen aan

De Formule 1 introduceert volgend jaar een nieuw technisch reglement voor de auto’s, alvorens er vanaf 2025 of 2026 ook een nieuw reglement voor de motoren wordt gelanceerd. Over dat laatste reglement wordt momenteel nog volop gediscussieerd, maar met de overstap naar duurzame brandstoffen en het schrappen van de MGU-H wil de Formule 1 naast het aantrekken van een nieuwe motorleverancier, ook een stuk duurzamer worden.

Het plan om over te stappen op duurzame brandstoffen wordt al langer besproken in de Formule 1. Volgend jaar al zullen de F1-bolides gaan racen op E10-brandstof, die bestaat uit een mix van 90% fossiele brandstoffen en 10% ethanol. Over een jaar of vijf wil de sport echter gebruikmaken van een 100% duurzame brandstof. Het is een volgende stap van de Formule 1 met het uiteindelijke doel om de sport in 2030 geheel CO2-neutraal te laten opereren.

‘Drop-in fuel’

Voor de introductie van die 100% duurzame brandstof wil de Formule 1 zich opnieuw tentoonstellen als sport waar de nieuwste technologieën voor op de openbare weg worden ontwikkeld. De nieuwe brandstof moet namelijk hetzelfde vermogen leveren als de huidige fossiele brandstoffen, terwijl de sport ook nog eens spreekt van een zogenaamde ‘drop-in fuel’. Het houdt in dat de koningsklasse van de autosport al met diverse grote bedrijven in gesprek is over de ontwikkeling van een Formule 1-brandstof die zonder aanpassingen vervolgens ook wereldwijd uitgerold kan worden voor personenauto’s op de openbare weg.

Hoewel de autofabrikanten zich meer en meer focussen op elektrisch aangedreven auto’s, schat de Formule 1 in dat in 2030 maar 8% van de naar schatting 1,8 miljard auto’s op de weg wordt aangedreven door een elektrische krachtbron. Met de ontwikkeling van de duurzame ‘drop-in fuel’ wil de Formule 1 dan ook haar steentje bijdragen aan een groenere planeet.