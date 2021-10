Tsunoda wil rijstijl “aanscherpen” na komst van eigen simulator

Yuki Tsunoda kent een zeer wisselvallig debuutseizoen in de Formule 1, waarin hij uitstekende races afwisselt met onnodige fouten en magere resultaten. Desondanks kreeg de Japanner vorige maand al te horen dat hij ook in 2022 voor zijn huidige werkgever AlphaTauri mag uitkomen. Zo heeft hij voor de laatste races van het huidige seizoen al zekerheid dat hij volgend jaar opnieuw op de grid staat. In de voorbereiding op die laatste wedstrijden van het jaar kan Tsunoda eindelijk leunen op een eigen thuissimulator. Die is weliswaar niet zo complex als de simulator waarin hij rijdt als hij op de fabriek van Red Bull Racing verschijnt, maar toch verwacht de 21-jarige coureur dat hij hierdoor zowel zijn rijden als de samenwerking met zijn engineer kan verbeteren.

“Ik heb veel ronden gereden. Natuurlijk is het niet echt te vergelijken met de simulator op volledige schaal bij Red Bull. Dat is natuurlijk niet zoals in het echt, maar wel de meest realistische waarin ik heb gereden”, vertelde Tsunoda in zijn vooruitblik op de Grand Prix van Turkije op Istanbul Park, een circuit dat hij nog niet kent en waarop hij zich met zijn simulator thuis alvast kan voorbereiden. "Het grote voordeel van de sim is het leren kennen van het circuit en het kunnen aanscherpen van mijn rijden. Ik kan ook iets van mijn vorige race analyseren of ik kan een specifieke situatie oefenen. Het is handig om thuis een simulator te hebben en ik kan ook met mijn engineer bespreken wat ik erop ga doen of een raceweekend van VT1 tot de kwalificatie simuleren, gebaseerd op plannen die de engineer voor mij heeft gemaakt."

Tsunoda begon het seizoen met een puntenfinish in Bahrein, maar daarna kende hij een moeizamere periode. Vanaf de GP van Azerbeidzjan wist de Japanner weer wat betere resultaten te halen met als hoogtepunt de zesde plek in Hongarije, maar daarna ging het weer bergafwaarts. De foutenlast is in die periode omlaag gegaan, maar Tsunoda beseft zelf ook dat dit ook ten koste ging van snelheid. “De afgelopen vijf races was ik redelijk consistent, maar de prestaties en de snelheid waren niet zo goed”, erkent hij. Hoewel hij niet eerder op het circuit van Istanbul Park racete, hoopt hij op de Turkse omloop weer terug te keren in de strijd om de punten. “Dit weekend ga ik proberen om het tempo iets op te voeren, zodat ik competitiever kan zijn. Aannemende dat het droog is lijkt dit fysiek gezien een veeleisend circuit door bochten als bocht 8. Het wordt dus zwaar, maar ik kijk ernaar uit.”