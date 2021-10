Tost na thuiszege Verstappen: “Dan hoef je nergens meer voor te vrezen”

Tost was in 2015 de allereerste Formule 1-teambaas van Verstappen toen deze bij het team van Toro Rosso debuteerde in de koningsklasse. De Oostenrijker had het uitzonderlijke talent van de Limburger toen al snel gespot. “Ik kende hem al van zijn tijd in de karts”, haalt Tost in gesprek met F1-Insider herinneringen op. “Hij heeft een absolute wagenbeheersing. Hij heeft nul problemen met de snelheid en heeft alles volledig onder controle. Hij heeft een extreem gevoel voor de auto en de banden en weet dat om te zetten naar goede rondetijden”, aldus Tost, die daarbij ook de rol van vader Jos aanstipt: “Zijn vader heeft hem een buitengewoon goede basisopleiding gegeven. Daarna kon niets hem meer verbazen.”

Lastige opgave voor teamgenoten

Bij het team van Toro Rosso was Verstappen nog aardig gewaagd aan teamgenoot Carlos Sainz, maar eenmaal op stoom heeft de Nederlander sindsdien weinig meer heel gelaten van zijn teamgenoten. Bij Red Bull koos Daniel Ricciardo eieren voor zijn geld door te vertrekken naar Renault. Vervolgens werden Pierre Gasly en Alexander Albon te licht bevonden als teamgenoten, terwijl dit jaar ook de ervaren Sergio Perez nauwelijks in de buurt komt van zijn stalgenoot.

Het feit dat Verstappen niets heel laat van zijn teamgenoten komt voor Tost niet als een verrassing: “Gasly zou nog in de buurt kunnen komen, maar Max is in technisch opzicht de leider van het team. Dat betekent dat hij de auto precies zo ontwikkelt zoals hij hem hebben wil. Dan wil het wel eens zijn dat de tweede rijder in moeilijkheden komt.” Heeft Verstappen dan zo’n speciale rijstijl? “Speciaal wil ik niet zeggen, maar hij heeft er wel een uniek gevoel voor hoe hij het maximale haalt uit het moment van remmen, insturen en het raken van de apex. In een auto die voor Max gebouwd is kunnen andere coureurs er niet hetzelfde uithalen omdat ze een andere rijstijl hebben.”

Titelstrijd

Dit jaar vecht Verstappen met Lewis Hamilton voor het eerst in zijn carrière om de wereldtitel. Op de vraag hoe de Nederlander omgaat met de druk die daarbij komt kijken, is Tost duidelijk: “Het antwoord heeft hij gegeven tijdens zijn thuisrace in Zandvoort. Als je voor al die uitzinnige fans op eigen bodem met al die hoge verwachtingen zo kunt domineren, dan hoef je nergens meer voor te vrezen. Dat heeft echt heel veel indruk gemaakt op mij. Max laat zich niet van de wijs brengen, hij focust zich van race tot race. Hij wil elke race winnen. Als hij een aanrijding kan vermijden zal hij dat doen. Zo niet, dan even niet. Dan knalt het gewoon, en dat is dat.”

Wat Tost betreft is de huidige titelstrijd tussen Verstappen en Hamilton er in ieder geval eentje voor de geschiedenisboeken: “Absoluut. En er zullen ook nog wel een aantal spannende momenten op de baan volgen”, voorspelt de Oostenrijker, die voor de uitkomst van de titelstrijd niet geheel verrassend een duidelijke favoriet heeft: “Het zou mij leuk lijken als Max uiteindelijk met de titel aan de haal gaat.”