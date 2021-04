F1 wijzigt tijdschema voor Emilia-Romagna GP

De Britse prins Philip overleed vorige week op 99-jarige leeftijd. De Formule 1-wereld, met name de Britse teams, spraken meteen hun medeleven uit en ook de Formule 1-organisatie reageert. Uit respect voor de begrafenis van prins Philip gaat het tijdschema voor de Grand Prix in Imola namelijk behoorlijk op de schop. De meest ingrijpende verandering is dat de kwalificatie een uur eerder plaatsvindt. Die sessie stond in eerste instantie gepland van 15.00 uur tot 16.00 uur, maar is door de uitvaart een uur naar voren gehaald. Voor de kwalificatie zal de volledige Formule 1-wereld trouwens een minuut stilte in acht nemen.

Om te voldoen aan het eigen FIA-reglement verschuift de derde vrije training op zaterdag ook een uur. De kwalificatie moet in ieder geval 120 minuten na de afsluitende tijdstraining plaatsvinden, waardoor die training in het vernieuwde schema van 11.00 uur tot 12.00 uur wordt verreden. De vrijdagse trainingen worden allebei een half uur naar voren gehaald. De aanvangstijd van de race op zondag blijft onveranderd. De lichten zullen zondag om precies 15.00 uur doven voor de eerste Grand Prix op Europese bodem van dit Formule 1-seizoen.

In een officieel statement laat de organisatie weten: “De FIA en de Formule 1 maken vandaag enkele wijzigingen bekend aan het schema voor de Formule 1 Pirelli Gran Premio Del Made in Italy e Dell'Emila Romagna 2021. Dit uit respect voor de uitvaartdienst van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Philip, Hertog van Edinburgh die op zaterdag 17 april 2021 zal plaatsvinden.”

Het nieuwe tijdschema voor de Gran Premio Del Made in Italy e Dell'Emila Romagna:

Sessie Starttijd Eerste vrije training 11.00u-12.00u Tweede vrije training 14.30u-15.30u Derde vrije training 11.00u-12.00u Q1 14.00u-14.18u Q2 14.25u-14.40u Q3 14.48u-15.00u Race 15.00u