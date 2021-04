Het Formule 1-seizoen 2021 trapte eind maart op spectaculaire wijze af in Bahrein. Max Verstappen domineerde het weekend, maar moest in de race na een spannend duel zijn meerdere erkennen in regerend wereldkampioen Lewis Hamilton. Na de seizoensopener was iedereen het er over eens: Red Bull Racing kan dit jaar écht meedoen om de wereldtitel. Mercedes liet zelfs al weten dat de RB16B op alle vlakken gelijkwaardig of beter is dan de W12 uit Brackley. Met name in snelle bochtencombinaties was Verstappen ongenaakbaar.

Het Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola bestaat nou net uit een flink aantal snelle, vloeiende bochten. Daarmee is de equipe uit Milton Keynes op voorhand de grote favoriet voor de zege in de tweede Grand Prix van het jaar. Daarbovenop komt de aangekondigde update van Red Bull, al zal ook Mercedes in de tussenliggende periode niet stilgezeten hebben.

Achter de twee gedoodverfde titelkandidaten Hamilton en Verstappen is de strijd onverminderd spannend. Hun teamgenoten Valtteri Bottas en Sergio Perez konden zich om wisselende redenen (respectievelijk een mislukte pitstop en een start vanuit de pitstraat na een probleem in de opwarmronde) niet mengen in de strijd om de topposities. Hun rol zal dit jaar echter cruciaal zijn in de titelstrijd. Ook het duel om de positie ‘best of the rest’ lijkt weer uitermate interessant te worden. McLaren, Ferrari, AlphaTauri, Aston Martin en Alpine kunnen allemaal aanspraak maken op goede puntenfinishes. Wie mag er op Imola mee naar het podium en wie slaat toe in de strijd tussen de middenmoters?

Hoe laat begint de Formule 1 Grand Prix Made in Italy en Emilia-Romagna op Imola?

Net als in 2020 staat het iconische Autodromo Enzo en Dino Ferrari op de Formule 1-kalender. De Italiaanse omloop krijgt opnieuw de kans om een GP te organiseren nu een aantal andere races vanwege de coronapandemie uit- of afgesteld is. In 2020 werd er op Imola nog geëxperimenteerd met een tweedaags tijdschema, dat is dit jaar niet het geval. Wel zal er volgens de nieuwe regels op vrijdag slechts tweemaal een uur getraind worden in plaats van anderhalf uur.

De eerste vrije training van de Grand Prix Made in Italy en Emilia-Romagna staat gepland voor vrijdag 16 april van 11.30 uur tot 12.30 uur. De tweede trainingssessie van de vrijdag vindt plaats van 15.00 uur tot 16.00 uur. Op zaterdag wordt tussen 12.00 uur en 13.00 uur voor de laatste maal getraind. De kwalificatie begint om 15.00 uur en duurt ongeveer een uur. De Formule 1 Grand Prix op Imola gaat op zondag 18 april om 15.00 uur van start.

Volledig tijdschema F1 Made in Italy en Emilia-Romagna GP

Sessie Starttijd Eerste vrije training 11.30u-12.30u Tweede vrije training 15.00u-16.00u Derde vrije training 12.00u-13.00u Q1 15.00u-15.18u Q2 15.25u-15.40u Q3 15.48u-16.00u Race 15.00u

