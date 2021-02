Motorsport.com komt met boek over Formule 1-seizoen 2021

Raak je online niet uitgelezen over het aankomende Formule 1-seizoen? Dan kun je binnenkort offline verder lezen. Motorsport.com Nederland komt op 11 maart namelijk met een boek: ‘Formule 1 2021 - Seizoen van de herkansing’.

Behalve allerlei nuttige en praktische informatie over de 72ste jaargang van de Formule 1 vind je in het boek veel interessante achtergrondverhalen over het nieuwe seizoen. Alle grote thema's komen voorbij: racen in tijden van corona, de ongekende dominantie van Lewis Hamilton en Mercedes, de kansen van Max Verstappen en Red Bull Racing in 2021, de uitgestelde terugkeer van de Formule 1 op Zandvoort, de rentree van tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso, het Grand Prix-debuut van Mick Schumacher en het vertrek van motorleverancier Honda. Ook is er aandacht voor het nieuwe technische reglement dat in 2022 in de Formule 1 wordt geïntroduceerd en waar de teams komend jaar op de achtergrond erg druk mee zullen zijn.

De verhalen zijn geschreven door de redactie van Motorsport.com Nederland en Hans van der Klis, die in het verleden verslag deed van de Formule 1 voor de Volkskrant en RaceReport en ruime ervaring heeft op boekengebied. Van der Klis kun je onder andere kennen van het boek 'Dwars door de Tarzanbocht', waarvan in 2019 een bijgewerkte versie verscheen. De afgelopen vier jaar kwam hij samen met autosportjournalist en Ziggo Sport-commentator Rick Winkelman jaarlijks met een boek waarin vooruit werd geblikt op het nieuwe F1-seizoen. Voor dit jaar heeft hij een beroep gedaan op de kennis en kunde van de redactie van Motorsport.com Nederland.

'Formule 1 2021 - Seizoen van de herkansing' wordt uitgegeven door Edicola Publishing en is vanaf 11 maart te koop bij de boekhandels, maar kan nu al worden besteld. Wie het boek aanschaft, krijgt de beschikking over een kortingscode die kan worden verzilverd bij reispartner Motorsport Tickets, dé plek voor Formule 1-kaarten en -reizen, MotoGP-tickets en meer.

Bestel nu het boek 'Formule 1 2021 - Seizoen van de herkansing'