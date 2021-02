Alfa Romeo zet ontwikkeling van C41 begin dit jaar door

Het team onthulde maandag de nieuwe C41 in Polen, vrijdag verschijnt de wagen met updates voor het eerst op de baan voor een shakedown in Barcelona. Met de komst van een nieuw technisch reglement in 2022 hebben de teams hun aandacht over beide wagens verdeeld, vanaf 1 januari mogen ze daadwerkelijk werken aan de ontwikkeling van de nieuwe wagen. De meeste teams betwisten het moment dat ze stoppen met de ontwikkeling voor 2021 nog. Haas heeft al aangegeven dat het de pijlen zo snel mogelijk op het volgende seizoen gaat richten.

Bij de onthulling van de nieuwe Alfa Romeo vertelde technisch directeur Jan Monchaux dat zijn team toch wel wat updates zal introduceren aan het begin van het seizoen. “Volgend jaar gaan we echt naar een nieuw tijdperk wat betreft de techniek in de Formule 1”, aldus Monchaux. “Het is voor een klein team een goede kans om onze achterstand op de rest goed te maken, voor ons wordt het daarom een cruciaal jaar. Met dat in gedachten en het feit dat we in 2021 voor het eerst te maken hebben met een budgetplafond, moet er een balans worden gevonden tussen de energie die je in de wagen voor dit seizoen steekt en wat je wilt doen voor 2022. Ik denk dat elk team vroeg stopt met de ontwikkeling van de 2021-auto om in te zetten op volgend jaar. Het betekent niet dat we helemaal geen tijd meer steken in de wagen. We willen de eerste races enkele updates brengen en werken in de windtunnel nog een beetje aan deze auto.”

Monchaux verklaarde dat de prestaties aan het begin van het seizoen de leidraad vormen voor de precieze tijdspanne waarin Alfa de wagen blijft ontwikkelen. “We zullen zien hoe het seizoen loopt, misschien moeten we iets meer doen dan gehoopt maar misschien kunnen we de focus ook wel wat eerder verleggen. Het wordt zeker een ander seizoen omdat alle teams zich op 2022 richten. Vanwege het budgetplafond kun je niet twee wagens tegelijk ontwikkelen.”

Maandag werd duidelijk dat Alfa Romeo de ontwikkelingstokens gespendeerd heeft aan een nieuwe neus. Ook heeft men de voorwielophanging en de remtrommels een update gegeven. De ontwikkeling voor dit seizoen is vanwege de coronacrisis grotendeels aan banden gelegd. Aanvankelijk zou het nieuwe reglement dit seizoen al van kracht worden.

Ook offline alles lezen over het Formule 1-seizoen 2021? Bestel dan het boek ‘Formule 1 2021, Seizoen van de herkansing’, dat door de redactie van Motorsport.com is geschreven. Behalve alle informatie over het op handen zijnde wereldkampioenschap vind je hierin ook exclusieve interviews en interessante achtergrondverhalen over het succes van Lewis Hamilton, de titelambities van Max Verstappen, de terugkeer van Fernando Alonso, de entree van Mick Schumacher en dominantie in de Formule 1 door de jaren heen.