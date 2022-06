FIA kondigt vertrek van Formule 1-directeur Bayer aan

In 2017 werd Peter Bayer door de FIA aangesteld als secretaris-generaal voor sport, waarmee hij alle activiteiten van de sportieve afdeling – van karting tot Formule 1 – van de FIA ging overzien. Ook werkte hij nauw samen met de diverse bonden van over de hele wereld die lid zijn van de organisatie. Na het controversiële einde van het F1-seizoen 2021 in Abu Dhabi werd de Oostenrijker ook aangesteld als uitvoerend directeur van de koningsklasse. In die rol overzag hij de F1-operatie. Woensdag maakte de FIA met een verklaring echter bekend dat Bayer de organisatie verlaten heeft.

“De FIA kondigt het vertrek van Peter Bayer aan, die sinds 2017 secretaris-generaal voor sport en sinds 2021 ook F1-directeur was”, leest de verklaring. “De FIA wil hem hartelijk bedanken voor de dingen die hij de afgelopen vijf jaar heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de autosport. In het bijzonder heeft hij met de gehele afdeling Sport de opbouw van de single-seater-piramide van karting tot F1 overzien, net als het opzetten van het geheel nieuwe World Rally-Raid Championship en het verbeteren van zowel veiligheid als duurzaamheid in alle disciplines. De FIA wenst hem het beste voor de toekomst.”

Eind vorig jaar werd Bayer ook aangewezen als de eindverantwoordelijke voor het onderzoek naar de gebeurtenissen in de GP van Abu Dhabi. Sinds de conclusies van dat onderzoek werden gepresenteerd, heeft de FIA onder nieuwe president Mohammed Ben Sulayem gekozen voor een herstructurering van de F1-operatie. Zo zijn er twee race directors aangesteld die om de beurt aan de slag gaan en is de nieuwe virtual race control room geïntroduceerd.

Recent stelde de FIA voormalig DAMS-directeur François Sicard aan als de nieuwe sportief directeur voor de single-seaters. Die rol zou tussen Bayer en andere belangrijke F1-figuren binnen de FIA komen te staan. Het is ook duidelijk dat Bayers werkzaamheden tijdelijk worden overgenomen door Shaila-Ann Rao, die in het verleden al twee jaar voor de FIA werkte als juridisch directeur. Recent is Rao weer aan de slag gegaan bij de federatie, nadat ze eind 2018 naar Mercedes vertrok om daar als algemeen adviseur aan de slag te gaan. Begin 2021 werd ze speciaal adviseur voor teambaas Toto Wolff.