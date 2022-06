De Grand Prix van Monaco is een race waar strategie en de prestaties van het team in de pits regelmatig een doorslaggevende factor zijn in de strijd om de overwinning. Tijdens de editie van 2022 was dat niet anders. Charles Leclerc had de race in zijn thuisstad in de openingsfase onder controle, maar de strategie was de Monegask niet goed gezind. Eerst kwam hij al achter Sergio Perez terecht toen hij zijn full wets inwisselde voor intermediates, daarna moest hij in de pits ook wachten op teamgenoot Carlos Sainz. De Spanjaard was als leider van de race naar de pits gekomen en ook Leclerc werd aanvankelijk naar binnen geroepen. Toen hij eenmaal in de pits reed, wilde het team echter dat hij door zou rijden.

De strategische misser van Ferrari zorgde ervoor dat Leclerc niet alleen de zege in Monaco verloor, maar dat hij zelfs naast het podium zou eindigen. De hele situatie is in de ogen van tweevoudig wereldkampioen Emerson Fittipaldi echter onnodig. Hij stelt dat coureurs geen tijdverlies oplopen door te moeten wachten in de pits, als F1 overstapt op dezelfde werkwijze als in de IndyCar Series. Daar hebben alle coureurs een eigen plek in de pits en dus kunnen zij daardoor tegelijkertijd met hun teamgenoten naar de pits komen.

“Ik vind het lastig dat een team met twee auto’s slechts één plek heeft voor pitstops. In mijn tijd in IndyCar had iedere auto zijn eigen plek in de pits. Wat er nu gebeurde, is dat Carlos Sainz naar de pits kwam en ze Charles Leclerc ook vroegen om naar binnen te komen. Ze wisten echter niet dat hij er zo dicht achter zat en toen hij de pits instuurde, realiseerden ze zich dat hij zo dichtbij zat en vroegen ze hem om op de baan te blijven”, legt Fittipaldi uit in gesprek met VegasInsider. “Dat kan gebeuren en dat is dus gebeurd. In theorie hebben de teams twee plekken nodig om de F1-auto’s te laten stoppen, dan heb je ook dit conflict niet. Ik weet dat dit het systeem is dat ze in F1 gebruiken en dat respecteer ik, maar dit is wat er gebeurt als twee auto’s tegelijk naar de pits komen. Dat is een probleem. De twee auto kan vertraging oplopen en dat is wat er gebeurde.”

'Beste zege uit Perez' carrière'

Sergio Perez profiteerde van de strategische fout van Ferrari en kon zo voor het eerst in zijn carrière de Grand Prix van Monaco winnen. Fittipaldi benadrukt echter dat die zege absoluut niet gestolen is. “Ik wil Sergio Perez feliciteren, want dit weekend was hij de meester van Monaco. Hij was snel in de trainingen, de kwalificatie en de race. Hij won de race terwijl hij onder enorme druk stond, maar hij maakte geen fouten”, aldus Fittipaldi. “Dit is Checo’s beste zege uit zijn carrière. Het is een fantastische zege voor Mexico en goed voor Latijns-Amerika. We hebben momenteel maar een coureur uit Latijns Amerika in F1, terwijl er vroeger vijf of zes waren. Nu rekenen we allemaal op Checo Perez en hij deed het geweldig.”