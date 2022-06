F1-stats Monaco 2022: Veel poles, maar weinig zeges voor Leclerc

Na afloop van iedere Grand Prix van het Formule 1-seizoen 2022 zet Motorsport.com de belangrijkste statistieken op een rij. Dit zijn de feiten en cijfers na de zesde ronde van het kampioenschap, de Grand Prix van Monaco.

Het evenement en de deelnemers

George Russell en Charles Leclerc in de pits Foto: Steve Etherington / Motorsport Images

>>> Dit was de 68e editie van de Grand Prix van Monaco, waarmee het qua aantal georganiseerde races derde is achter Groot-Brittannië en Italië. Het was ook het 68e F1-bezoek aan het stratencircuit van Monte-Carlo, alleen Monza organiseerde vaker een race.

>>> Fernando Alonso ging voor de 341e keer van start in een F1-race, waarmee hij recordhouder Kimi Raikkonen (350) tot op 9 starts nadert.

De kwalificatie

Polesitter Charles Leclerc pakte zijn vijfde pole van het seizoen 2022 Foto Andy Hone / Motorsport Images

>>> Charles Leclerc pakte zijn veertiende F1-pole. Daarmee evenaart hij Max Verstappen, maar ook Alberto Ascari, James Hunt, Ronnie Peterson en Rubens Barrichello.

>>> Het was eveneens pole 14 van Leclerc in dienst van Ferrari. Alleen Michael Schumacher (58), Niki Lauda (23) en Felipe Massa (15) doen het beter.

>>> Dit is pole 235 van Ferrari als constructeur en nummer 236 als motorfabrikant. Beide zijn absolute records.

>>> Ferrari bezette voor de 82e keer de volledige eerste startrij bij een F1-race, waarmee het recordhouder Mercedes evenaart.

>>> Leclerc stond in Monaco voor de zevende keer op rij op de eerste startrij. Hij is de eerste die dit presteert sinds Lewis Hamilton in 2020 (twaalf keer op rij tussen Stiermarken en Emilia-Romagna). Hamilton heeft ook het record in handen met twintig (tussen België 2014 en Italië 2015).

>>> Hamilton kwalificeerde zich als achtste en is nu al vier kwalificaties op rij niet in de top-vijf geëindigd. De laatste keer dat hij zo’n reeks neerzette, was tussen de Spaanse en Britse GP van 2009.

>>> Pierre Gasly werd voor de tweede keer dit seizoen in Q1 uitgeschakeld, eerder gebeurde dat in Imola. In de dertig races daarvoor overkwam hem dat geen enkele keer.

>>> Zhou Guanyu kwalificeerde zich op de laatste positie, de eerste keer dat Alfa Romeo daar belandde sinds de GP van Azerbeidzjan van 2021, toen Antonio Giovinazzi crashte in de kwalificatie.

De race

Winnaar Sergio Perez viert zijn feestje direct na de race Foto: Red Bull Content Pool

>>> Sergio Perez zegevierde voor de derde keer in de Formule 1, even vaak als Mike Hawthorn, Phil Hill, Didier Pironi, Heinz-Harald Frentzen en Giancarlo Fisichella. Hij is nu ook de succesvolste Mexicaanse coureur, een record dat hij tot vorige week moest delen met Pedro Rodriguez (twee zeges).

>>> Dit is de 80e overwinning van Red Bull als constructeur, één meer dan Team Lotus. Ook is het de vijfde zege van Red Bull als motorfabrikant.

>>> In de afgelopen tien jaar heeft Red Bull de GP van Monaco officieel gezien met vier motorfabrikanten gewonnen: Renault, TAG Heuer, Honda en Red Bull Powertrains.

>>> Perez stond voor de 19e keer op het F1-podium, waarmee hij Patrick Depailler, Mario Andretti en Giancarlo Fisichella evenaart. Voor Carlos Sainz was het podiumplek 10, even vaak als onder meer Romain Grosjean. Max Verstappen blijft met 65 podiumplaatsen op de tiende plek aller tijden staan.

>>> Sainz staat nu in de top-vijf van coureurs met meeste podiumplaatsen zonder zege, naast Nick Heidfeld (13), Stefan Johansson (12), Chris Amon (11) en Grosjean (10).

>>> Verstappen sloot de race af op P3, de eerste keer dat hij buiten de top-twee eindigde sinds de GP van Hongarije van 2021 (negende).

>>> Lando Norris klokte zijn vierde snelste raceronde, waarmee hij onder meer Jean Alesi evenaart.

>>> Voor het eerst in zijn carrière – zowel F1 als F2 – heeft Charles Leclerc een race in Monaco uitgereden. Hiervoor kwam hij tot vier uitvalbeurten en ging hij een keer niet van start.

>>> Leclerc kwam echter pas als vierde aan de finish in Monaco, waardoor hij qua omzetten van poles in overwinningen nu het laagste percentage heeft van de actieve coureurs met meerdere poles achter hun naam (vier uit veertien, 29 procent). Valtteri Bottas staat er vergelijkbaar voor met zes zeges uit twintig poles, omgerekend 30 procent.

>>> Leclerc heeft nu exact 500 ronden aan de leiding gelegen in zijn F1-carrière, waarmee hij René Arnoux (507) en Keke Rosberg (512) benadert.

>>> De coureur met de snelste tijd in de eerste vrije training heeft dit jaar nog geen enkele keer gewonnen: Gasly viel uit in Bahrein, Leclerc werd tweede in Jeddah, Sainz viel uit in Melbourne, waarna Leclerc zesde werd in Imola, tweede in Miami, uitviel in Barcelona en vierde werd in Monaco.

>>> George Russell blijft de enige coureur die dit seizoen alle races in de top-vijf is geëindigd. Hij is zelfs de enige coureur die iedere race punten heeft gescoord.

>>> Russell heeft inmiddels 186 ronden op P5 rondgereden, ofwel 43 procent van alle ronden. Alleen Leclerc heeft meer ronden op dezelfde positie gereden (213 ronden aan de leiding, 54 procent). Nicholas Latifi is de enige coureur die nog geen ronde in de top-tien heeft gereden.

>>> Met P8 staat Lewis Hamilton inmiddels al zes races droog qua podiumplaatsen, zijn langste reeks sinds de laatste acht races van 2013.

>>> Sebastian Vettel staat met 53 zeges derde aller tijden, maar voltooide in Monaco zijn 50e opeenvolgende race zonder overwinning.

>>> Yuki Tsunoda is voor het eerst in zijn F1-carrière laatste geworden.

>>> Door zijn uitvalbeurt is Alexander Albon niet langer de coureur met het laagste percentage uitvalbeurten. Hij stond op 4 uit 44 of 9,09 procent, maar staat nu op 5 uit 45 of 11,11 procent. Hamilton heeft nu het laagste percentage met 27 uit 295, oftewel 9,15 procent.