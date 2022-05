Nieuwe sportief directeur van de FIA begint in Monaco

Sicard was lange tijd werkzaam voor DAMS en verlaat dat team officieel aankomende maandag, zes weken na het indienen van zijn ontslag. Michael Masi vervulde de rol tot voor kort bij de FIA, maar de internationale autosportfederatie heeft besloten de functie op te delen voor verschillende personen. Sicard komt in zijn rol tussen hoofd single-seaters Peters Bayer en de hoogste mannen van de Formule 1-commissie bij de FIA te staan. In zijn functie wordt Sicard onder meer belast met het schrijven en bijwerken van de sportieve reglementen, ook krijgt hij het overzicht over de wedstrijdleiding en mag hij namens de FIA het stewardsysteem in de gaten houden. Hij zal in die hoedanigheid ook over F2, F3 en F4 gaan.

Het is voor Sicard zijn eerste functie waarin hij direct betrokken is bij de Formule 1. Hij heeft in het verleden wel met verschillende coureurs gewerkt die het tot de koningsklasse geschopt hebben. Sicard begon in 2001 bij Renault Sport waar hij zo’n tien jaar verschillende functies op de marketingafdeling bekleedde. Hij was betrokken bij de oprichting van de World Series by Renault, het kampioenschap dat coureurs als Sebastian Vettel en Robert Kubica voortbracht. In 2007 werd hij teambaas bij LMP2-team Oak Racing, vervolgens ging hij in 2012 aan de slag voor DAMS.

Bij dat team stond hij aan de basis van verschillende kampioenschappen. Davide Valsecchi won de GP2-titel in 2012, Jolyon Palmer deed dat twee jaar later nog eens over. Nicholas Latifi werd onder de huidige reglementen tweede in 2019. Kevin Magnussen won in 2013 het Formule Renault 3.5-kampioenschap, Carlos Sainz won die titel een jaar later. In de tijd van Sicard won het e.dams team ook drie teamkampioenschappen in de Formule E.