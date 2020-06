Massa zwijgt over toestand Schumacher: "Wie ben ik om dat te doen?"

Het is al bijna zesenhalf jaar geleden dat Schumacher betrokken raakte bij een tragisch ski-ongeluk in het Franse Méribel. In de eerste fase na het ongeval werden sporadisch nog updates gegeven over de gezondheid van de zevenvoudig wereldkampioen Formule 1, maar de laatste jaren is dat niet gebeurd. Hoewel fans graag willen weten hoe het met Schumacher gaat, heeft zijn familie ervoor gekozen om verder geen mededelingen meer te doen over zijn gezondheid. Daarmee wordt invulling gegeven aan de wens van de Duitser zelf.

Slechts een select gezelschap heeft toestemming om Schumacher thuis te bezoeken en Massa is een van hen. De heren kennen elkaar goed door de jaren waarin ze samenwerkten bij Ferrari: eerst in 2003, toen Massa testcoureur werd van de Scuderia, en vervolgens in 2006, toen de Braziliaan landgenoot Rubens Barrichello verving als teamgenoot van Schumacher. De twee hielden daaraan een goede relatie over. “Mijn relatie met hem is altijd heel close geweest”, vertelde Massa daarover aan Fox Sports.

In het gesprek kwam ook de huidige toestand rond de gezondheid van Schumacher ter sprake. Hoewel Massa weet hoe het met zijn vriend en voormalig collega gaat, geeft hij gehoor aan de wens van de familie om daar geen details over naar buiten te brengen. “Ik weet hoe het met hem gaat. Zijn situatie is niet gemakkelijk. Hij zit in een moeilijke fase, maar we moeten [de wens van] zijn familie respecteren. Zij willen geen informatie verspreiden, dus wie ben ik om dat te doen?”

Vanzelfsprekend hoopt Massa dat Schumacher zodanig herstelt van de blessures die hij bij het ski-ongeluk opliep, dat hij in de toekomst weer aanwezig kan zijn op de internationale circuits. Niet in de laatste plaats hoopt hij dat voor Schumachers zoon Mick, die in 2020 aan zijn tweede seizoen in de Formule 2 begint. “Ik bid iedere dag dat het beter met hem gaat en dat hij weer op het circuit verschijnt – vooral omdat zijn zoon nu racet. Ik bid dat dit op een dag gebeurt.”