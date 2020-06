Russell over transfermarkt: "Denk dat het nog niet afgelopen is"

Het gaat ‘slechts’ om virtuele races en Russell strijdt natuurlijk liever om het echie, maar de 22-jarige Engelsman is buitengewoon tevreden met zijn zeges. “Het voelt geweldig. Eerlijk gezegd was ik vergeten hoe het voelt om te winnen. Het is natuurlijk niet echt, maar ik ben competitief en als ik dan tegen m’n vrienden race en win dan is dat geweldig. Het is eerlijk gezegd best opwindend”, aldus Russell tijdens een video-interview met Sky Sports. “Ik ben hier voor de lol mee begonnen. Ik wilde de Formule 1-fans wat afleiding bieden, maar toen ik in de eerste race aan het worstelen was, dacht ik bij mezelf ‘ik moet hier echt wat meer tijd insteken’ en je ziet het resultaat.”

De virtuele overwinningen zijn echter om meer redenen belangrijk. Russell werd in 2018 kampioen in de Formule 2, voor coureurs als Lando Norris en Alex Albon. Terwijl zijn vrienden vorig jaar in de Formule 1 onderdak vonden bij topteams en om de punten konden strijden daar bleef Russell flink achter. Dat lag natuurlijk vooral aan het mindere materiaal dat hij bij Williams voorhanden had, maar juist daarom is het goed voor de Engelsman om – ook al is het maar virtueel – de wereld te laten zien dat hij zijn collega’s nog steeds te snel af kan zijn. “Ik heb meer publiciteit gekregen door het winnnen van een esports race dan vorig jaar bij welke Formule 1-race dan ook. Ik doe alles om mensen te laten zien wat ik kan. Dat deed ik vorig jaar [op de baan] en dat probeer ik ook nu te blijven doen.”

Met die mensen doelt Russell niet alleen op de fans maar ook op zijn management bij Mercedes, het team waarvan hij nog steeds onderdeel uitmaakt. De Zilverpijlen hebben in de dertigers Lewis Hamilton en Valtteri Bottas een ervaren duo, maar hun contracten lopen af en Russell klopt nadrukkelijk aan de deur. “Ik wil races winnen en wereldkampioen worden. Ik heb wekelijks contact met mijn management en het is interessant om te zien wat er de laatste tijd allemaal aan het bewegen is en ik denk dat het nog zeker niet afgelopen is.”