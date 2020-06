FIA opent anoniem meldpunt voor klokkenluiders

Het gaat om de zogenaamde Ethics and Compliance Hotline. Hiermee kan contact worden gezocht als men het vermoeden heeft dat iemand het niet zo nauw neemt met de ethische regels van de FIA. Het kan hierbij gaan om zaken als omkoping, corruptie en fraude, maar ook om sportieve aangelegenheden en vermeend dopinggebruik. De hotline is 24 uur per dag en zeven dagen per week bereikbaar voor eenieder die denkt dat iets niet door de beugel kan.

De FIA belooft dat elke melding serieus wordt bekeken en dat klokkenluiders volledig anoniem blijven gedurende het gehele proces. Wel wordt benadrukt dat de hotline alleen bedoeld is voor eerdergenoemde ethische zaken en dat er sprake moet zijn van ‘legitieme en gedocumenteerde’ zorgen. Een klokkenluider moet dus wel met enig bewijs kunnen komen. “De meldende partij moet redelijke gronden hebben om aan te nemen dat de informatie die wordt verstrekt waar en accuraat is en dit kunnen ondersteunen met bewijs”, aldus de FIA.

De FIA waarschuwt dat als iemand misbruik maakt van de meldlijn, er juridische stappen kunnen worden genomen tegen die persoon. “Als er opzettelijk valse of misleidende informatie wordt verstrekt met als doel iemand schade toe te brengen, dan volgen er mogelijk disciplinaire maatregelen (waaronder een civiele claim of strafrechtelijke vervolging).”

Vorig jaar kwam het onderzoek naar de legaliteit van de Ferrari-motor in een hogere versnelling terecht, nadat een klokkenluider met details was gekomen over hoe het Italiaanse team de regels zou proberen te omzeilen. Uiteindelijk eindigde die zaak in een geheime schikking omdat volgens de FIA niet voldoende kon worden bewezen dat Ferrari de regels had overtreden.