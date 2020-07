F1 stelt verwachte kalenderupdate uit: "Duurt nog enkele weken"

De eerste acht races van het Formule 1-seizoen 2020 staan vast. De laatst aangekondigde race staat gepland voor 6 september in het Italiaanse Monza. Wat er daarna gaat gebeuren, is formeel nog ongewis - al sijpelen er wel langzaam berichten door over potentiële races in Mugello en Portimao. "Er zijn al enkele races waarvan we zeker weten dat ze op de uiteindelijke kalender komen. Maar ik ga die nu niet één voor één aankondigen, dat wil ik juist als één geheel doen", laat Carey via de officiële F1-website weten. "Om de data van die races vast te stellen, moeten we ook eerst afwachten welke wedstrijden er nog meer op de kalender komen."

Dat is één van de redenen waarom de nieuwe F1-kalender nog iets langer op zich laat wachten. "In de komende weken willen we zeker een deel van de kalender bekend maken, idealiter maken we natuurlijk de planning voor de hele tweede seizoenshelft gelijk bekend." Het aantal races van dat geplande seizoen blijft nog wel fier overeind staan. "We hebben gezegd tussen de vijftien en de achttien races en dat blijft nog steeds ons doel. Een aantal races staat al vast, alleen de specifieke data nog niet. Met andere races boeken we nu vooruitgang om samen een datum te prikken. En tot slot hebben we nog een aantal races waarvan het heel erg afhangt van de [COVID-19] situatie."

Dat laatste geldt onder meer voor Grands Prix op de Amerikaanse continenten. "Als je kijkt naar de Verenigde Staten, Mexico en Brazilië, daar lijken ze nu meer besmettingen te hebbe dan in veel andere landen. Van die bewuste locaties proberen we indien mogelijk wat duidelijkheid te krijgen, over wat we wel en niet kunnen doen. En natuurlijk vooral over de vraag of we daar kunnen racen. Het is alleen lastig dat je nu al moet praten over races die pas over vier maanden plaatsvinden", vervolgt Carey. Afsluitend benadrukt hij dat de Formule 1 nog altijd mikt op fans bij sommige races in 2020. "Uiteindelijk zouden we graag weer fans bij onze races ontvangen en dat behoort ook tot de mogelijkheden."

