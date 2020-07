Tech: Renault met nieuwe voorvleugel in Oostenrijk

Renault F1 Team voorvleugels Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Zoals te zien op bovenstaande foto is er bij de nieuwe specificatie - de onderste vleugel in de foto - meer aandacht besteed aan de uitwas van de voorvleugel die door de endplate wordt veroorzaakt. Let op de boog van de voetplaat (rode pijl), de extra vin achteraan (blauw), de insnijding uit de endplate (zwarte pijl) en een ander profiel van de bovenste flap (witte pijl).

De accenten die Renault heeft aangebracht zijn niet baanbrekend of vernieuwend, want die hebben we ook al grotendeels teruggezien op de voorvleugels van andere wagens. Het toont wel aan dat Renault een grote inspanning levert om de luchtstroom rond de voorbanden te verbeteren, om zo beter om te gaan met de turbulentie die van de voorbanden komt. Het voordeel is dat de lucht die naar de achterkant van de wagen wordt geleid een stuk minder 'vuil' is. Er zal ook minder vuile lucht van de banden door de vloer worden opgepikt, wat de downforce van de achterkant van de wagen alleen maar ten goede komt.

