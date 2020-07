Verstappen: Bij even goede auto als Mercedes staat niets titel in de weg

Om 11.00 uur is het zover. Dan begint op de Red Bull Ring in Spielberg het eerste raceweekend van het jaar. De verwachtingen rond Max Verstappen zijn hooggespannen, helemaal nu de eerste twee races op het circuit plaatsvinden waarop hij de afgelopen twee jaar wist te winnen. De Nederlander maakte in de persconferentie op donderdag duidelijk dat zijn overwinningen in de vorige twee edities van de Oostenrijkse Grand Prix niet automatisch betekenen dat hij dit jaar favoriet is voor de zege.

Maar dat neemt niet weg dat Verstappen een goed gevoel heeft over het aankomende Formule 1-seizoen en dat het gevoel misschien zelfs nog wel beter is dan voorgaande jaren. “Als je afgaat op [de testdagen in] Barcelona, dan was het zeker positief”, zegt de Red Bull-coureur tijdens een video-meeting met de Nederlandse pers, waaronder Motorsport.com. “Alleen leek Mercedes daar nog altijd de favoriet. Natuurlijk hebben we updates meegebracht naar deze race, maar dat heeft Mercedes ook. Dus het is nog even afwachten waar we staan. En na zo’n lange pauze is het natuurlijk sowieso even afwachten hoe iedereen weer terug in zijn ritme komt.”

Maar als de RB16-Honda opgewassen blijkt tegen de Mercedes, wie of wat staat een wereldtitel dan nog in de weg? “Dan niks”, aldus Verstappen zelfverzekerd. Hij acht zichzelf dus rijp voor een gooi naar het kampioenschap. “Maar dan moeten we wel eerst hetzelfde materiaal hebben. Of beter natuurlijk! Dat zou het allemaal nog wat makkelijker maken! Maar in ieder geval: we gaan het zien. Op dit moment heb ik gewoon geen idee waar we precies staan. En we kunnen hier natuurlijk over blijven speculeren, maar ik denk dat het veel beter is dat we gewoon eerst gaan beginnen. En van daaruit kan ik natuurlijk wat duidelijkere antwoorden geven.”

Verschillende coureurs hebben in de afgelopen weken met een Formule 1-auto kunnen testen. Sommigen reden met een twee jaar oude auto, anderen met de huidige bolide tijdens een zogenaamde filmdag. Verstappen had die mogelijkheid niet. “Ik denk niet dat het veel verschil zal maken”, zei hij daarover in een besloten deel van de persconferentie, na een vraag van Motorsport.com. “Het is natuurlijk altijd mooi om te kunnen rijden, maar in mijn geval had ik twee weken in quarantaine moeten gaan om maar vijftig kilometer te kunnen rijden. Ik denk niet dat dat het waard zou zijn geweest. Ik blijf dan liever thuis zodat ik die twee weken kan gebruiken om nog wat meer te trainen en dat ik dan vanaf mijn eigen huis hiernaartoe kan reizen, in plaats van dat ik al twee weken onderweg ben. Ik denk niet dat het een groot probleem zal zijn. Ik rijd nu al een paar jaar. Het gaat niet om een nieuw circuit en ik heb in Barcelona al met de auto gereden. Het was een iets langere break dan normaal, maar het is hetzelfde als je een jaar niet hebt gefietst en weer op een fiets springt: je weet nog steeds wat je moet doen. Dus ik verwacht geen drama.”

Verstappen bevestigde dat hij wel een paar keer op een circuit heeft gereden in de coronaperiode, maar wilde tijdens de Nederlandse Zoom-sessie niet zeggen waar en waarmee hij in actie kwam, toen Motorsport.com hem hiernaar vroeg. “Maar deze dagen zijn zeker wel heel nuttig geweest. Dus daar ben ik wel blij mee, dat ik toch nog een beetje heb kunnen rijden.”

Geen high fives

Het is de komende dagen absoluut geen ‘business as usual’ in Oostenrijk. De race wordt zonder publiek verreden, er zijn geen motorhomes in de paddock en de teams moeten zich aan strenge coronaprotocollen houden. Volgens Verstappen zijn de verschillen voor hem als coureur niet al te groot. “Er zijn geen fans en je moet natuurlijk met een mondkapje op lopen, maar er is qua werken eigenlijk niet erg veel verschil. Want uiteindelijk zit je in dezelfde meeting room en de monteurs werken nog altijd aan je auto. Dus op zich verandert daar niet zo heel veel”, aldus Verstappen. Al moet er natuurlijk wel aan social distancing worden gedaan. “Ja, het is allemaal wel wat voorzichtiger. Je kan elkaar geen high fives geven en dat soort dingen allemaal.”