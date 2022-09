Pirelli is al geruime tijd bezig met de ontwikkeling van de bandencompounds voor 2023. Daarbij richt de Italiaanse fabrikant zich op het sterker maken van de voorkant, zodat het onderstuur van het huidige ontwerp verdwijnt. Tot dusver heeft het bedrijf na afloop van enkele Europese F1-races tests belegd waaraan diverse teams hebben meegewerkt. Na afloop van de Italiaanse GP werkt Red Bull Racing op Monza de laatste van deze tests af, maar Pirelli wil prototypen van de banden voor 2023 graag ook testen tijdens een raceweekend. Tijdens de GP's van Japen en de Verenigde Staten wordt de tweede vrije training daarom met 30 minuten verlengd tot 90 minuten, zo heeft Pirelli-baas Mario Isola onthuld. Mocht een van deze sessies in de regen plaatsvinden, dan geldt VT2 in Mexico als back-up.

Het verlengen van de tweede oefensessie moet er volgens Isola voor zorgen dat de teams niets van hun oorspronkelijke programma's op moeten offeren voor het testen van de banden voor 2023. "VT2 duurt niet 60, maar 90 minuten zodat we iets meer flexibiliteit hebben. Wat betreft de planning gaat het voor de teams heel erg lijken op een normale tweede training", legt Isola uit. "Met het huidige plan denk ik dat we een goede oplossing hebben. Het is natuurlijk de eerste keer, dus we moeten controleren of het werkt. Het idee is echter om al deze manieren van testen te behouden voor de toekomst. We willen dus ook tijdens het Europese seizoen na enkele races op dinsdag en woensdag met enkele teams echte bandentests blijven uitvoeren."

De verlengde tweede training kan dus op goedkeuring van Isola rekenen, al ziet hij ook enkele complicaties voor de teams. "We moeten het natuurlijk ook hebben over levensduur van de power unit, want die kunnen we natuurlijk niet verhogen. Het is ingewikkeld, want aan iedere oplossing die je vindt kleven ook weer nadelen", aldus het hoofd autosport en F1 van Pirelli. "Het idee om VT2 te gebruiken is een goede: je verplicht de teams niet om naar een andere locatie te gaan of langer te blijven, zoals op dinsdagen en woensdagen. Maar wel moeten ze dezelfde auto en dezelfde motor gebruiken die ze de rest van het weekend inzetten, dus de levensduur is een dingetje. Iedere keer dat we een idee hebben, moeten we er weken over discussiëren om tot een definitieve oplossing te komen die werkt."