Pirelli: Sterkere F1-voorband moet onderstuur verhelpen in 2023

Vorig jaar stond Pirelli voor de lastige taak om banden te ontwikkelen voor de nieuwe 18 inch-velgen in de Formule 1. Er werd destijds een uitgebreid testprogramma afgewerkt, maar dat gebeurde met aangepaste bolides uit 2019, 2020 en 2021. De overstap op een geheel nieuw technisch reglement - met onder meer de terugkeer van het grondeffect - heeft echter voor auto's met heel andere karakteristieken gezorgd ten opzichte van voorgaande jaren. Het hogere gewicht en het grondeffect zorgen ervoor dat de auto's met name op lagere snelheid meer last hebben van onderstuur. Enkele coureurs zijn niet blij met die ontwikkeling. Dat geldt ook voor Max Verstappen, die openlijk heeft aangegeven dat hij liever een bolide heeft die scherper instuurt.

Dat is iets waar bandenleverancier Pirelli inmiddels bekend mee is. De ontwikkeling van de banden voor 2023 is inmiddels in volle gang en het doel is om een sterkere voorband te ontwikkelen, waarmee de hoeveelheid onderstuur verminderd wordt. "We hebben al enkele verbeteringen in gedachten voor volgend jaar. Vorig jaar hadden we niet de kans om de nieuwe banden te testen met de huidige auto's. Dat deden we met aangepaste auto's en die waren wel iets anders. Nu hebben we een beter idee wat we met de banden voor volgend jaar moeten doen. We moeten de voorkant verbeteren, vooral omdat we een sterke achterband hebben en dat zorgt voor wat onderstuur op lage snelheid."

Onderstuur bleef onder de radar bij testauto's

De aangepaste auto's waarmee vorig jaar de bandentests werden afgewerkt, beschikten niet over het grondeffect dat de huidige F1-bolides hebben. Die andere manier van downforce opwekken zorgde ervoor dat de ondersturende natuur van de nieuwe auto's een beetje ondersneeuwde. "De aangepaste auto's gebruikten het aerodynamische pakket van 2021, dus het grondeffect was daarbij niet echt relevant. Wat we van de huidige auto's weten, is dat ze veel meer downforce genereren op hoge snelheid, maar minder op lage snelheid. Ook is de balans iets anders", zegt Isola, die na een vraag van Motorsport.com moeilijk kan aanwijzen wat precies zorgt voor het onderstuur van de F1-auto's. "Het is heel lastig om er een percentage op te plakken."

"Wat ik kan zeggen, is dat we de banden vorig jaar hebben ontworpen op basis van de balans van de aangepaste auto's, die duidelijk minder naar onderstuur neigden. Het gewicht helpt niet, maar iedereen weet dat dit geen kritiek is, het is noodzakelijk om extra gewicht te hebben. De aangepaste auto's hadden hetzelfde gewicht als de huidige auto's, omdat we de teams vroegen om ballast toe te voegen, zodat we hetzelfde gewicht en dezelfde gewichtsdistributie zouden bereiken. Maar het aerodynamische pakket was compleet anders. Dat was het belangrijkste verschil met de huidige auto's en dat is wat waarschijnlijk voor onderstuur zorgt. Het meeste komt voort uit het aeropakket. Maar we kunnen reageren door voor volgend jaar een iets andere voorband te ontwerpen om de auto in balans te brengen. Dat testen we nu met de huidige auto's."