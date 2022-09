'F1 plant veranderingen aan motorstraffen, DRS en format voor 2023'

Hoewel het Formule 1-seizoen 2022 niet de meest beklijvende jaargang is, heeft het desondanks toch al een aantal prachtige races opgeleverd. De nieuwe technische reglementen voor 2022 hebben daar overduidelijk bij geholpen, want coureurs zijn hierdoor beter in staat om andere rijders te volgen en te passeren. Toch is het niet op ieder circuit feest geweest en dus is de Formule 1 achter de schermen druk bezig met enkele nieuwe ideeën om races nog spannender te maken, zo meldt Auto Motor und Sport.

Een van de veranderingen waar over gesproken wordt, is een aanpassing van de DRS-regel. Momenteel mogen coureurs de achtervleugel pas vanaf de derde ronde na de start of herstart openen en alleen als zij binnen één seconde van hun voorganger rijden. In Italië was echter de bekende DRS-trein weer te zien, waardoor er relatief weinig ingehaald werd. F1 zou meerdere ideeën hebben om dat fenomeen aan te pakken. De eerste is om DRS al vanaf de eerste ronde na de start of herstart beschikbaar te maken, daarnaast wordt ook bekeken of het activatiepunt tijdens een weekend veranderd kan worden. Tenslotte wordt gesproken over een vastgesteld aantal seconden dat DRS geactiveerd mag zijn, waardoor coureurs gedurende een ronde zelf moeten managen wanneer ze de achtervleugel wel of niet open klappen.

Straffensysteem voor motorwissels versimpelen, andere SC-procedures

Ook de gridstraffen voor motorwissels zijn velen een doorn in het oog. In Monza duurde het na de kwalificatie vier uur voordat er duidelijkheid was over hoe de startgrid er definitief ging uitzien, doordat negen coureurs tegen allemaal verschillende straffen waren aangelopen. Er lijkt een makkelijke oplossing te zijn door iedereen met een motorwissel achteraan te laten starten, ongeacht hoeveel componenten er worden gewisseld. Iemand die alleen een nieuwe verbrandingsmotor laat monteren, krijgt dan dezelfde straf als iemand die zijn gehele power unit laat vervangen. Het voordeel is dat er dan twee groepen komen in de kwalificatie: een zonder gridstraffen en eentje met gridstraffen. Voor beide groepen geldt dan dat de rondetijden in de kwalificatie bepalend worden voor de startopstelling.

Na de finish achter de safety car in Italië is daarover ook een hernieuwde discussie ontstaan. Dit wordt niet als de ideale oplossing gezien door F1, maar ook het zwaaien van de rode vlag voor een stilgevallen auto vindt men niet te rechtvaardigen. Wel spreekt men daarom over veranderingen in de safety car-procedure door de safety car meteen de leider te laten oppikken en coureurs met een ronde achterstand niet voorbij de safety car te laten, maar ze achteraan de rij te laten aansluiten. Op die manier moet de neutralisatie korter kunnen duren. Ook lijkt F1 van de virtual safety car af te willen en vaker voor de safety car zelf te willen kiezen, omdat coureurs tijdens een VSC makkelijk een voordeel kunnen halen door met minder tijdverlies een pitstop te maken.

Twee kwalificaties tijdens F1-sprintweekenden in 2024?

Daar waar F1 hoopt dat deze veranderingen er al door kunnen komen voor 2023, lijkt de koningsklasse voor een andere verandering in te zetten op 2024. Het gaat om het format van de sprintraces. Het liefst wil men een format dat twee kwalificaties bevat: op vrijdagmiddag voor de zaterdagse sprintrace en op zaterdagochtend voor de race op zondag. Om dit er voor 2023 al door te krijgen, dient het voorstel maar liefst 28 van de 30 stemmen te krijgen in de F1 Commission. De kans dat dit voorstel er op korte termijn door komt, is dus relatief klein en daarom lijkt F1 dus in te zetten op introductie in 2024.