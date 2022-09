Na een volledig mislukt avontuur bij McLaren in 2007, verkaste Fernando Alonso terug naar het team van Renault. Met deze renstal veroverde de Spanjaard in 2005 en 2006 zijn wereldtitels in de Formule 1. Eenmaal terug bij Renault ging het niet meer zo makkelijk als voorheen. De wagen was niet snel genoeg om voor de titel te gaan. Ferrari, McLaren en ook BMW-Sauber waren te rap voor de Franse bolides.

De vijftiende Grand Prix 2008 was de allereerste race ooit in Singapore. In de trainingen ging Alonso snel en een overwinning leek voor het eerst dat seizoen dichtbij. In de kwalificatie ging het echter helemaal mis. Alonso viel stil en moest de race als vijftiende aanvangen, op een baan waarop inhalen nou niet heel makkelijk is. Reden genoeg om met een goed plan te komen.

Pitstop nét voor crash

Alonso maakte vroeg in de race zijn pitstop. Dat seizoen golden er dezelfde regels als het gaat om pitstops maken onder de safety car als in Amerikaanse races. Net nadat de Spanjaard de baan weer opkwam, crashte zijn teamgenoot ‘toevallig’ op hele knullige wijze. De safety car kwam de baan op. Pas toen iedereen geformeerd was mochten de coureurs naar binnen. In de pitstraat werd het een chaos, nadat Felipe Massa met tankslang en al wegreed bij zijn box. Alonso was echter al binnen geweest en kwam aan de leiding te liggen. Hij haalde daarna de overwinning binnen.

Een jaar later, toen Nelson Piquet Jr. inmiddels ontslagen was, bracht de Braziliaan naar buiten dat het ongeluk opzettelijk was gebeurd. Het was een instructie vanaf de pitmuur. Het gevolg: Renault werd voorwaardelijk gediskwalificeerd uit de Formule 1, teambaas Flavio Briatore werd levenslang geschorst en ook Pat Symonds was lang niet meer welkom. De schorsingen werden in 2010 echter teruggedraaid.

Bekijk hierboven de video van het historische moment.