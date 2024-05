F1 vandaag: Hoe laat begint de Formule 1-kwalificatie in Monaco?

Een van de belangrijkste dagen van het Formule 1-seizoen 2024 is begonnen: de dag van de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco. Nergens ter wereld is het zo lastig inhalen als in de nauwe straten van Monte Carlo. Bovendien is de race in het prinsdom er een die iedere coureur ter wereld dolgraag op zijn palmares wil zetten. Een foutje is zo gemaakt en de gevolgen zijn vaak enorm. Wie vindt de beste balans tussen risico en snelheid? De kwalificatie van vanmiddag belooft spectaculair te worden, dus zorg dat je niets mist!

Hoe laat is de F1 kwalificatie in Monaco?

Datum Sessie Tijden (CET) Vrijdag 24 mei Eerste vrije training 13.30u - 14.30u Vrijdag 24 mei Tweede vrije training 17.00u - 18.00u Zaterdag 25 mei Derde vrije training 12.30u - 13.30u Zaterdag 25 mei Kwalificatie 16.00u - 17.00u Zondag 26 mei Grand Prix van Monaco 15.00u - 17.00u

De kwalificatie voor de Monaco Grand Prix 2024 begint vanmiddag om 16.00 uur. Wie houdt het hoofd het beste koel in de krappe straatjes van het prinsdom? We weten het rond de klok van 17.00 uur, mits de sessie niet tussentijds stilgelegd wordt. Gezien de kans op fouten en rode vlaggen is het aannemelijk dat de sessie uitloopt. Zoals gebruikelijk bestaat de kwalificatie uit drie segmenten. In Q1 krijgen de coureurs 18 minuten de tijd om een gaatje te vinden voor een vrije ronde op de korte omloop. Hinderende collega’s, gele en rode vlaggen liggen altijd op de loer. Na Q1 vallen de vijf langzaamste rijders af. In Q2 krijgen de overgebleven rijders 15 minuten de tijd om een plekje in de top-tien af te dwingen. Wederom vallen aan het einde de vijf langzaamsten af. In Q3 heeft de top-tien 12 minuten om de best mogelijke startpositie veilig te stellen.

Eerder op zaterdag staat de laatste vrije training op het programma. De derde training begint om 12.30 uur en duurt een uur. Veel rijders zullen het laatste deel van de sessie gebruiken om een kwalificatierun te doen, waardoor we al een eerste beeld krijgen van de krachtsverhoudingen.