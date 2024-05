Verstappen denkt dat Ferrari mijlenver voor ligt, Red Bull legt kopstuk vast

Charles Leclerc en Ferrari zijn het Formule 1-weekend goed begonnen met de vrijdagtrainingen in Monaco. Max Verstappen en Helmut Marko wezen Ferrari voor het raceweekend al als favoriet aan en de vrijdagse baanactie heeft daar niets aan veranderd. Sterker nog: de Nederlander liet na afloop weten dat Ferrari ‘mijlenver voor ligt’ en voegde toe dat zijn Red Bull ‘als een kangoeroe’ over de hobbels en de kerbstones van het stratencircuit sprong. Marko wees op zijn beurt nog naar de voorzichtigere motorstanden en een goede long run van Verstappen, al blijft de vraag in hoeverre Red Bull het euvel kan verhelpen richting de cruciale kwalificatie in Monte-Carlo. Leonie Oude Elferink en Ronald Vording bespreken het in een nieuwe aflevering van de F1-update, net als de nieuwe voorvleugel van Mercedes, de bevindingen van Leclerc zelf en het nieuwe Red Bull-contract voor hoofdengineer Paul Monaghan.

