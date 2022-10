F1-update: Waardoor gat tussen Verstappen en Mercedes nog vertekend is in Japan Na afloop van de vrijdagse trainingen op het circuit van Suzuka waren er twee Mercedessen bovenaan de tijdenlijst te vinden. Max Verstappen en Sergio Perez wisten de derde en vierde tijd te noteren, maar moesten wel meer dan acht tienden toegeven op George Russell. Het is echter nog afwachten wat het weer de rest van het weekend gaat doen. Er lijkt een droge kwalificatie aan te komen, terwijl er op zondag regen wordt voorspeld. De hamvraag is dus: welke keuzes zullen de teams qua set-up maken in aanloop naar de Grand Prix van Japan? Dat en meer bespreken Leonie Oude Elferink en Ronald Vording in een nieuwe F1-update.