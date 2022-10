VIDEO: Leclerc beukt Verstappen van de baan tijdens Suzuka 2019

Max Verstappen veroverde op zaterdag de vijfde startpositie en moest bijna acht tienden laten op polesitter Sebastian Vettel. Charles Leclerc deed het beter met een tweede startplek. De Monegask kwam echter niet goed weg bij het doven van de rode lichten op zondag en had Verstappen al naast zich voor het ingaan van de eerste bocht. De Red Bull-coureur zat aan de buitenkant van Leclerc in bocht twee en liet genoeg ruimte. De Ferrari-rijder verloor echter druk aan de voorzijde en onderstuurde tegen de zijkant van de RB15.

Beide heren vielen naar achteren, maar kwamen elkaar in rondje negen weer tegen. Ditmaal waren de rollen omgedraaid en ondernam Leclerc een poging een positie te winnen. Dit deed hij met succes, al was het eerdere voorval nog steeds 'under investigation'. Voor Verstappen eindigde de race in rondje vijftien. De auto bleek dusdanig beschadigd dat uitvallen de beste optie bleek.

Leclerc ontving een tijdstraf van vijf tellen plus twee strafpunten op zijn licentie. Later kreeg de Monegask nog een straf omdat de wedstrijdleiding het gevaarlijk vond dat hij met een beschadigde wagen zijn weg had vervolgd en niet een ronde na het incident de auto liet inspecteren. Dat leverde hem nog eens tien seconden straf op. Ferrari kreeg een boete van 25.000 euro. Leclerc eindigde de Grand Prix als zevende.

