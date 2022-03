F1 Tech: De unieke sidepods van de Williams FW44

De afgelopen jaren waren de sidepods van de tien F1-teams in grote lijnen vergelijkbaar. In 2022 is dat zeker niet het geval. Alle teams proberen zo goed mogelijk om te gaan met het verlies aan downforce door het verbod op aerodynamische elementen zoals de bargeboards. Zonder deze bescherming van complexe deflectors, vinnetjes en luchtstroomgeleiders moesten de teams aan de slag met een nieuw design. De sidepods werden onder handen genomen. In sommige gevallen werd zelfs de volledige interne behuizing rondom de power unit aangepast om de beoogde sidepodconfiguratie te kunnen bewerkstelligen.

Het meest fascinerende aspect aan dit alles, is dat ondanks de vele uren in de windtunnel en CFD-simulaties er toch zulke verschillende concepten bedacht zijn. Een van de meest interessante designs vinden we bij Williams. De formatie uit Grove heeft gekozen voor een zeer korte, hellende sidepod. De vormgeving bevat echter nog een opmerkelijke feature: een opening in het bovenste deel van de sidepod. Deze stuurt de luchtstroom, die via de opening aan de voorzijde binnenkomt, rechtstreeks door naar de achterkant. Hier komt de airflow middels een opening weer naar buiten, een soort luchtkanaal binnenin de sidepod zogezegd.

Williams FW44 open vs gesloten sidepod Foto: Giorgio Piola

Dit ongewone ontwerp is mogelijk geworden door de positie van de bovenste impactstructuur (SIS). Deze is net als bij de wagen van vorig jaar vrij laag geplaatst en bevindt zich bovendien behoorlijk ver naar achteren ten opzichte van de inlaat van de sidepod (rode pijl). Waar veel concurrenten de lage SIS in de vloer hebben verwerkt, heeft Williams ervoor gekozen deze in de sidepod te verwerken.

Misschien nog interessanter dan het luchtkanaal, is dat het team zichzelf de mogelijkheid heeft gegeven om de opening af te sluiten. Dit was op de eerste dag van de wintertest in Barcelona het geval. Met een paneel wordt de opening gedicht en wordt de luchtstroom naar beneden gestuurd (zie inzet rechts).

De compacte vormgeving van de sidepods van de FW44 is enkel mogelijk door de verplaatsing van de koeling, die zich nu veel meer in de centrale as van de wagen bevindt. Dit resulteert wel in een grotere airbox.

De power unit verpakking in de Williams FW44 Foto: Giorgio Piola

Het gevolg is dat de gewichtsverdeling is veranderd. Er zit meer gewicht hoger in de wagen, maar Williams neemt dit veranderende zwaartepunt voor lief en verwacht meer profijt te hebben van de aerodynamische voordelen. De renstal uit Grove is niet het enige team dat de koeling in het midden van de wagen heeft geplaatst. Williams is wel nog wat agressiever te werk gegaan door ze in een visgraatpatroon te plaatsen, aan beide zijden van de power unit.