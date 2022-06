F1 Tech: Meer technische ontwikkelingen bij Canadese Grand Prix

Een blik op de voorkant van het chassis van de Ferrari F1-75

De voorkant van het chassis van de Ferrari F1-75 met de behuizing van de stuurinrichting, de hoofdremcilinders en de binnenboordse ophangingselementen.

De neus van de Ferrari F1-75 zonder het afdekpaneel

Een blik onder het neuspaneel van de F1-75 onthult het interne bodywork dat op het tweede vleugelelement is geplaatst. Dat betekent dat Ferrari - als het team dat wil - ervoor kan kiezen om de neus en voorvleugel aan te passen.

De forse uitsnede in de vloer van Lewis Hamiltons Mercedes W13 Foto: Giorgio Piola

Mercedes reed vrijdag in VT1 met een experimentele vloer met een aanzienlijke uitsnede, waarmee luchtstroom wordt vrijgemaakt en de belasting over de gehele vloer verbetert.

De uitsnede in de Mercedes-vloer vanaf de voorkant gezien Foto: Giorgio Piola

Dit vooraanzicht van de uitsnede laat zien hoe het de vloer en het vleugeltje aan de rand van de vloer snijdt.

De aangepaste voorvleugle van de Mercedes W13 Foto: Giorgio Piola

De bovenste flap van de voorvleugel van de W13 is kleiner gemaakt om de belasting te verlagen en de balans tussen de voor- en achterkant aan te passen aan de lower downforce-achtervleugel (rond het Petronas-logo is zichtbaar waar het mes in de flap is gezet).

De voorvleugel van de Alpine A522 Foto Giorgio Piola

Alpine gebruikte tijdens VT1 een kiel-sonde aan de voorvleugel om gegevens te verzamelen over de luchtstroom op zijn weg langs de assemblage. Daarmee wil het de correlatie met het gereedschap verbeteren en proberen om de prestaties tijdens de komende races te verbeteren.

De voorvleugel van de Alpine A522 vanuit een andere hoek Foto: Giorgio Piola

Een foto uit een andere hoek laat zien waar de kiel-sonde achter de voorvleugel van de Alpine A522 gemonteerd was.

De gecoate remassemblage van de Red Bull RB18 Foto: Giorgio Piola

Red Bull heeft de oppervlakken van zowel de remklauwen als de remschijfbekleding gecoat om de temperatuur beter te helpen reguleren.

De remassemblage van de Red Bull RB18 zonder coating Foto: Giorgio Piola

Ter vergelijking: zo zag de assemblage eruit voordat die van een coating werd voorzien.

De achterkant van het stuurwiel van George Russells Mercedes W13 Foto: Giorgio Piola

Het stuurwiel van George Russell heeft een vergelijkbare lay-out aan de achterkant als waar Lewis Hamilton al enkele jaren mee rijdt, met een koppelingspeddel in de vorm van een enkele wishbone met een vingeraansluiting om de koppeling te helpen moduleren.

De achtervleugel van de Red Bull RB18 is voorzien van slechts één balkvleugelelement Foto: Giorgio Piola

Achteraanzicht van de Red Bull RB18 toont dat het team in Canada opnieuw zal overwegen om enkel de onderste van de twee balkvleugelelementen te gebruiken.

Het bovenste element van de achtervleugel van Aston Martin heeft een bolling

Aston Martin heeft dit weekend het ontwerp van de bovenste flap van de achtervleugel herzien, waarbij de camber van het centrale deel van de vleugel is aangepast, zodat deze verder naar voren is geplaatst ten opzichte van het buitenste deel (rode pijl).

De achtervleugel van de Aston Martin AMR22 vanaf de zijkant gezien

Dit zijaanzicht van de Aston Martin AMR22-achtervleugel geeft een alternatief perspectief dat het misschien gemakkelijker maakt om te zien hoe het vleugelelement van een bolling is voorzien.

Vergelijking van de montagepunten van de vloersteun van de McLaren MCL36 Foto: Uncredited

McLaren heeft de positie en lengte van de vloersteun in Canada gewijzigd, nadat het er tijdens de Grand Prix van Miami voor het eerst een had gemonteerd (de oude montagepositie is met een pijl aangegeven).

De vloersteunen op de Mercedes W13 Foto: Giorgio Piola

Een close-up van de extra metalen steun die Mercedes in Canada in het centrale deel van de auto heeft aangebracht. Dit is toegestaan na de invoering van een nieuwe technische richtlijn van de FIA die het gebruik van een derde verbindingsstuk aan weerszijden van de auto toestaat om porpoising te helpen verminderen (teams konden er al jaren een gebruiken in de buurt van de versnellingsbak en een tweede werd toegestaan voordat het seizoen van start ging).

De achtervleugel van de Ferrari F1-75 in beeld Foto: Giorgio Piola

Een close-up van de achtervleugel van de Ferrari F1-75, die een hogere downforce configuratie heeft dan die gebruikt in Baku.

De achterkant van de achtervleugel van de Ferrari F1-75 vanaf achteren gezien Foto: Giorgio Piola

Vanaf het zijaanzicht kunnen we zien hoe Ferrari de vleugel heeft voorbereid en vervaardigd zodat de specificaties kunnen worden gemengd en gekoppeld om kosten te besparen (zie de dichte lijnen net boven de balkvleugel en de verbindingsriemen tussen de twee secties).

De voorremmen van de Haas VF-22

Haas heeft gekozen voor een conventionele opstelling onder hun remtrommel, zonder omkasting rond de remschijf.

De voorremmen van de Alfa Romeo C42

Het ontwerp van het voorste remkanaal en de inlaat van de Alfa Romeo C42, merk op hoe de bovenste en onderste secties voorzien zijn van draadwerk om te voorkomen dat vuil zich rond de inlaat verzamelt.

De voorremmen van de Williams FW44

Bij de Williams FW44 is de schijf omgeven door een interne remleiding, terwijl er een extra kap over is geplaatst.

Zo ziet de voorrem van de Aston Martin AMR22 eruit

De remklauw van de Aston Martin AMR22 is vooraan op de 3 uur-positie gemonteerd en heeft openingen in de koelmantel om de luchtstroom van de remschijf een weg te banen.

De achterremmen op de Aston Martin AMR22

Als we naar de achterkant van de AMR22 gaan, worden we getrakteerd op een foto van de remassemblage zonder de trommel, zodat we kunnen zien hoe de koele lucht naar de schijf en de remklauw wordt geleid.

De end plate van de voorvleugel van de Aston Martin AMR22

Een close-up van de eindplaat van de voorvleugel van de Aston Martin AMR22, waarop goed te zien is hoe verschillend de koordlengte is van elk van de vleugelflaps op de plaats waar ze samenkomen.

Onder de motorkap van de Aston Martin AMR22

Terwijl de auto wordt klaargemaakt voor actie, kunnen we onder het bodywork van de AMR22 de power unit-installatie zien.

De achtervleugel op de Ferrari F1-75

De lepelvormige achtervleugel die Ferrari heeft gekozen, duidt op een keuze voor een medium downforce-pakket.

Het vinnetje aan de zijkant van de cockpit van de Mercedes W13 Foto: Giorgio Piola

Een close-up van de vin die op de rand van de cockpit van de Mercedes W13 is gemonteerd en die helpt om de luchtstroom stroomafwaarts te sturen.