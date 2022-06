Vettel waarschijnlijk slachtoffer van te hoge bandendruk

Sebastian Vettel zal zich veel meer hebben voorgesteld van de natte kwalificatie op het Circuit Gilles Villeneuve, zeker na zijn derde tijd in de derde vrije training eerder op de dag. De Duitser voelde zich in Q1 echter veel minder op zijn gemak in de Aston Martin AMR22 dan in de laatste oefensessie. Direct na de kwalificatie had Vettel in gesprek met onder meer Motorsport.com nog geen idee wat daar de oorzaak van was, maar teambaas Mike Krack wees later naar de bandendruk.

Aston Martin voerde de bandendruk voor de kwalificatie op, maar werd verrast door het feit dat de baan sneller opdroogde dan verwacht. “We zijn het aan het onderzoeken”, aldus Krack. “We hadden geen grip. Onze beide coureurs gingen naar buiten en hadden niet genoeg grip. Dus kwamen we weer naar binnen, hebben we een aanpassing gedaan en ze een nieuwe set banden gegeven. We hadden daarna hetzelfde probleem en dus denken we dat het aan de bandendruk is gerelateerd.”

“In de ochtend hebben we best veel ronden gereden”, blikte Krack terug op de laatste training. In VT3 had Aston Martin moeite om temperatuur in de regenbanden te krijgen, waarop het team de bandendruk opvoerde voor de kwalificatie. “We verwachtten vergelijkbare omstandigheden, maar in de middag reden er twintig wagens over de baan. Dat heeft het asfalt waarschijnlijk veel rapper doen opdrogen of veel sneller gemaakt dan we hadden verwacht. Als we Q2 hadden gehaald, dan hadden we nog aanpassingen kunnen doen, maar we kwamen tijd tekort.”

Ondanks zijn zestiende startplek blijft Vettel positief over de race, waarin het naar alle waarschijnlijkheid droog blijft. “Ik denk dat we naar voren kunnen komen en misschien een punt kunnen pakken”, vertelde de 34-jarige coureur uit Heppenheim. “We zullen zien. We zijn waarschijnlijk sneller dan de auto’s die direct voor ons staan. Hopelijk hebben we een goede start en daarna zien we het wel met de strategie. Je kan niet iets totaal onverwachts doen en eerste worden, maar we moeten scherp zijn.”

