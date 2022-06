Verstappen klasse apart in kwalificatie Canada, Alonso stunt met P2

Charles Leclerc en Yuki Tsunoda wisten voorafgaand aan de kwalificatie al dat zij op zondag achteraan zouden starten in Canada, als gevolg van het nemen van extra motoronderdelen. Op dat vlak waren er dus geen vraagtekens meer. Wat in de aanloop naar de negende kwalificatie van het seizoen nog wel een vraagteken was, was wat het weer zou gaan doen. De derde training werd namelijk in de regen verreden, met een verrassende uitslag tot gevolg. Fernando Alonso ging snelste in de afsluitende oefensessie, terwijl Pierre Gasly bij het zwaaien van de vlag Sebastian Vettel voorbij ging voor de tweede tijd. Sergio Perez, Max Verstappen en Carlos Sainz stonden aan het einde van de laatste training slechts achtste, negende en tiende.

Q1: Gasly en Vettel vallen af

Op het moment dat het licht op groen werd gezet voor het eerste deel van de kwalificatie, stopte het met regenen. De baan was echter nog bijzonder nat, waardoor alle twintig rijders aan het begin van Q1 naar buiten gingen op full wets. George Russell stuurde zijn Mercedes naar 1.36.688 en stond daarmee na de eerste vliegende ronden op P1. Verstappen nam daarna over met 1.35.830. Sainz ging daar vervolgens onder met 1.35.812, waarop Russell terugkeerde op de eerste stek met 1.34.989.

Dat de situatie op de baan langzaam maar zeker verbeterde, bleek daarna wel uit het feit dat Kevin Magnussen van P20 oprukte naar P1. De snelste tijd ging vervolgens een paar minuten van hand tot hand, totdat Sainz de eerste positie even wist vast te houden met 1.32.871. Hoewel de ideale lijn tekenen van vooruitgang vertoonde, was het voor de coureurs beslist niet gemakkelijk. De vele spray maakte het voor de rijders lastig om wat te zien, terwijl plassen links en rechts eveneens voor momentjes zorgden. Zo maakten onder andere Esteban Ocon en Lando Norris een uitje over het gras.

In de slotfase van Q1 legde Verstappen andermaal beslag op P1 met 1.32.219. Alonso ging vlak voor het einde naar de tweede tijd door nipt sneller te gaan dan Sainz, die nog een gele vlag veroorzaakte door rechtdoor te schieten bij de vierde bocht. De Spanjaard zou bij terugkeer op de baan Ocon hebben gehinderd, maar de stewards vonden een onderzoek niet nodig. Magnussen reed een ijzersterke vierde tijd, terwijl Leclerc op P5 plaatsnam. Bij Gasly was er een probleem aan de linker voorkant van de auto. De coureur van AlphaTauri bleef hierdoor steken op de zestiende tijd, waarmee hij klaar was na Q1. Vettel stelde zwaar teleur door na zijn sterke optreden in de vrije trainingen niet verder te komen dan de zeventiende tijd, terwijl thuisrijder Lance Stroll in de andere Aston Martin op een seconde van zijn teamgenoot op P18 strandde. Nicholas Latifi reed de negentiende tijd, terwijl Tsunoda het bij vier ronden hield en onderaan eindigde.

Q2: Lange wandeling voor Perez

Aan het begin van Q2 was er een mix van full wets en inters onder de auto’s te zien. Alonso klokte op intermediates 1.30.910, waarmee hij snelste was in de eerste minuten van het tweede kwalificatiegedeelte. De omstandigheden op de baan waren echter nog altijd erg listig. Alexander Albon schoot rechtdoor bij de zesde bocht en tikte met zijn voorvleugel tegen de baanafzetting. De Williams-coureur kon zijn weg zonder al te veel moeite vervolgen. Niet veel later gleed Perez op inters van de baan bij de vierde bocht. De Red Bull-coureur kwam iets harder in de kunststof blokken terecht en slaagde er vervolgens niet in om de auto achteruit te rijden, waarna hem een lange wandeling terug naar de paddock wachtte.

Het incident van Perez was goed voor een rode vlag. Verstappen stond op dat moment achter Alonso tweede in de tijdenlijst na 1.31.457 te hebben gereden op de full wets. Sainz en Ocon stonden op de derde en vierde stek, terwijl Valtteri Bottas op P5 bivakkeerde. Daniel Ricciardo, Lando Norris en Charles Leclerc hadden op dat moment nog geen tijd staan.

Na de onderbreking kwamen alle coureurs op intermediates terug de baan op. De situatie op de baan was beduidend beter dan voor de rode vlag. Opnieuw ging de snelste tijd van hand tot hand, tot Verstappen zijn Red Bull op P1 zette met 1.25.201. Alonso ging bij het uithangen van de vlag nog sneller met 1.24.848, maar Verstappen was op dat moment bezig aan een nog betere ronde. De Limburger was met 1.23.746 uiteindelijk een seconde vlugger van de rest.

Ocon verbeterde zich op de valreep naar de achtste tijd, waardoor Valtteri Bottas buiten de top-tien kukelde. Ook Albon kon na Q2 uitstappen. De Thai strandde op P12. Perez zakte met de tijd die hij voorafgaand aan zijn crash reed naar de dertiende stek. Norris slaagde er intussen door een motorisch probleem niet in om een tijd neer te zetten, terwijl Leclerc vanwege zijn gridpenalty niet terug hoefde te keren op de baan. Waar er bij Alfa Romeo één baalde, kon de ander zijn geluk niet op: Zhou Guanyu haalde met de zevende tijd voor het eerst in zijn F1-loopbaan Q3.

Bekijk hoe Sergio Perez een rode vlag veroorzaakt in Q2:

Q3: Verstappen superieur

De overgebleven coureurs gingen aan het begin van Q3 op intermediates naar buiten om de startvolgorde van de top-tien te bepalen. Verstappen maakte meteen een statement door 1.22.701 op de klokken te brengen, waar de concurrentie bij lange na niet aan kwam. Sainz kwam nog het dichtst in de buurt maar moest met 1.22.932 ruim twee tienden toegeven op de Nederlander. Alonso stond met nog vijf minuten te gaan uitstekend derde, terwijl Mick Schumacher verrassend vierde was. Russell en Hamilton volgden op de plekken vier en vijf.

Terwijl men de pits opzocht om nieuwe intermediates te halen, besloot Russell de gok naar slicks te wagen. Verstappen ging op inters paars in alle sectoren om in 1.21.620 over de streep te komen. Het was vervolgens de vraag wat Russell op slicks voor elkaar kon krijgen. Het antwoord op die vraag luidde: bar weinig. De Brit spinde bij de tweede bocht van de baan en gleed tegen de kunststof blokken, waardoor er schade aan de achterkant van de auto ontstond.

Verstappen zette hierna nog een laatste keer aan en verbeterde zich naar 1.21.299. Sainz leek het nog even spannend te maken, maar had een slechte exit uit de laatste bocht. De Spanjaard bleef steken op 1.22.096, maar ging daarmee wel naar de tweede positie. Maar hiermee was de eerste startrij nog niet vormgegeven, want Alonso zorgde daarna nog voor een enorme verrassing door in 1.21.944 over de streep te komen. De Alpine-rijder staat zondag dus naast Verstappen aan de voorkant van de grid, terwijl Sainz en Hamilton de tweede startrij delen. De derde rij is volledig voor het team van Haas, dankzij de vijfde tijd van Magnussen en zesde tijd van Schumacher. Ocon, Russell, Ricciardo en Zhou maken de top-tien op de grid in Montreal compleet.

De start van de Grand Prix van Canada is zondag om 20.00 uur Nederlandse tijd.

Bekijk de ontknoping van de kwalificatie in Montreal:

Uitslag kwalificatie F1 Grand Prix van Canada: