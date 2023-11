F1 Tech: Nieuwe AlphaTauri-vloer een voorbode voor de RB20?

De mate van progressie zorgde bij een aantal concurrenten wel voor gefronste wenkbrauwen. Men vreesde dat de zeer nauwe band met zusterteam Red Bull Racing beide teams kan helpen een oneerlijk voordeel te behalen. Hoewel er geen aanleiding is om aan te nemen dat de Red Bull-teams iets doen wat niet volgens de regels is, is het duidelijk dat een renstal kan profiteren van een nauwe samenwerking met een topteam. Daarom trok de nieuwe vloer die AlphaTauri in Abu Dhabi introduceerde de aandacht van de rivalen. Volgens sommigen geeft de nieuwe vloer niet alleen een beeld welke kant het team uit Faenza in 2024 op wil gaan, maar ook wat grote broer Red Bull Racing van plan is.

Foto door: Giorgio Piola AlphaTauri AT04 zijpanelen detail

De veranderingen aan de vloer zijn een samenvoeging van een specificatie die eerder in het jaar al werd gebruikt, aangevuld met de belangrijkste elementen uit de vorige spec. Zoals gewoonlijk het geval is met updates aan de vloer, is het totaalplaatje van de aanpassingen niet goed zichtbaar. Dit bevindt zich immers onder de wagen en is dus enkel in vol ornaat te zien zodra de auto omhoog getakeld wordt. Desondanks weten we welke veranderingen invloed hebben op de prestaties, aangezien het team heeft laten weten: “Het middelste deel van de vloer en de ‘kano’ nabij de plank zijn grondig aangepast om een grotere plaatselijke druk van dat deel van de vloer mogelijk te maken”. Zelfs zonder de vloer te zien, kunnen we toch aardig opmaken wat er aangepast is door de nieuwe vormgeving aan de bovenkant te bestuderen.

Zo is bijvoorbeeld de wijze waarop de lagere SIS (side impact structure) is geïntegreerd in de vloer aangepast. Daardoor loopt dit gedeelte geleidelijker over in het vloeroppervlak. Het hoofdoppervlak van de vloer zelf is weer losgekoppeld van het hellende gedeelte aan de voorzijde. De scheiding zit nu ongeveer achter de buitenste van de tunnelschotten (de elementen met Orlen-logo). Het profiel van deze sectie is eveneens aangepast (zie gele stippellijn), evenals de vleugel op de rand verder naar achteren.

Foto door: Naamloos AlphaTauri AT04 vloervergelijking (pijlen & highlights)

Door de veranderingen aan dit profiel en de hellingshoek zijn ook de Venturi-tunnelingangen veranderd. Het deel achter de tunnelingangen is bij de vloerrand verlengd. Op de afbeelding is goed te zien dat de gebruikte elementen op het Circuit of the Americas langer zijn dan die van Qatar. Dat uitgesneden profiel loopt nu verder naar achteren voordat het richting achterkant weer terugkeert naar de normale vloerrand. Aan de voorkant is een splitter winglet toegevoegd zodat de tunnelingangen ook iets anders gepositioneerd konden worden om meer lucht naar binnen te krijgen. De binnenste ingangen zijn wat meer naar buiten gericht.