Voor Fernando Alonso leek de overstap naar Aston Martin een grote gok, aangezien hij daarvoor Alpine achterliet terwijl zij vorig jaar nog beter presteerden. Hij sprak echter al snel van een van zijn beste keuzes ooit in de Formule 1, aangezien hij met het team uit Silverstone in de eerste seizoenshelft regelmatig op het podium eindigde en om de punten kon strijden. Een zege zat er nog niet in, maar Alonso leek wel weer het plezier in de Formule 1 te hebben hervonden na een toch wat moeizamere periode bij Alpine.

Teambaas Mike Krack ziet, terugkijkend op het eerste jaar van Alonso bij het team, 'alleen maar positieve' zaken. "Als team werden we vanaf de eerste dag weggeblazen, tot de dag van vandaag eigenlijk. Als ik eerlijk ben, dacht ik altijd dat het in het begin een beetje wittebroodsweken waren, maar ik ben blij dat we erin geslaagd zijn om de wittebroodsweken te verlengen." Krack ziet in Alonso een 'opmerkelijke teamspeler' die constructief was, 'met name toen het moeilijk was'. "Toen de auto competitief was, of competitiever, was het natuurlijk makkelijker om constructief te zijn, maar zijn ware kwaliteiten kwamen naar boven."

Krack wijst naar het weekend in Mexico als voorbeeld. Alonso en Lance Stroll maakten toen geen kans op de punten en vielen zelfs uit met problemen aan de AMR23. "Het was voor beide coureurs makkelijk geweest om het team af te branden voor de microfoons, om zich tegen het team te keren en dat was dan waarschijnlijk terecht geweest. Maar toen kwamen juist de ware kwaliteiten van het teamspelende karakter van beide coureurs naar voren. Voor mij was dat een van de hoogtepunten van het seizoen, dat we er als een team in zijn geslaagd om in die tijd één te blijven."

Met zoveel lovende woorden over Alonso rijst de vraag hoe lang de Spanjaard nog doorgaat bij het team. Zijn contract loopt eind volgend jaar af, al heeft de tweevoudig wereldkampioen regelmatig aangegeven dat hij nog wel langer door zou willen gaan. Geldt dat ook voor Aston Martin? "Ik denk dat ik die vraag niet eens hoef te beantwoorden: Absoluut, ja!"