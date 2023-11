Enkele jaren geleden gaf Lewis Hamilton nog aan dat hij niet tot aan zijn veertigste wilde racen in de Formule 1. Dit jaar heeft de 38-jarige Brit echter zijn handtekening onder een nieuw Mercedes-contract gezet waardoor hij tot en met 2025 voor dat team racet en dus de veertig kaarsjes uitblaast in dat seizoen. Hij geeft in gesprek met onder meer Motorsport.com toe dat hij daar dus op teruggekomen is. "Ja, dat is waar. Je leert dat je nooit nooit moet zeggen, maar op dat moment dacht ik zeker niet dat ik door zou gaan. Het zijn lange seizoenen, dus je bent lang weg van iedereen. Ik doe dit al zestien jaar en het is slopend. Er komt veel glitter en glamour en veel positieve dingen bij kijken, maar het is absoluut niet makkelijk om op je best te blijven, om toegewijd te blijven, om maar door te gaan met trainen en constant presteren."

Een van de momenten dat men dacht dat Hamilton afscheid zou nemen van de Formule 1, was na het mislopen van de titel in 2021. Toen verloor hij de strijd van Max Verstappen in een krankzinnige slotfase. Of hij toen inderdaad overwoog te stoppen? "Zeker, ja. In die tijd ging er zo veel door mijn hoofd. Een van de slechtste dingen die je kunt doen, is beslissingen nemen uit emotie. Als je emotioneel bent en in het heetst van dat moment maak je vaker niet dan wel de beste beslissingen. De emoties liepen hoog op en het was echt een lastige periode. Ik moest dus gewoon wachten totdat alles wat afgekoeld was, mijn gedachten helder waren en ik de juiste beslissingen kon nemen."

Wat Hamilton nu merkt, is dat er veel druk bij komt kijken en dat hij constant 'onder de loep genomen' wordt. "Ik zit nu in een moment van mijn leven dat ik niet kan winnen. Als ik een race win, is het: 'Oh, maar hij is een zevenvoudig wereldkampioen mat 103 zeges.' Als ik niet goed presteer... Ik kan op dit punt van mijn leven alleen nog maar verliezen en is zeker een moment geweest dat ik me afvroeg of ik dat wilde blijven meemaken. Maar ik probeer daar niet op te letten en meer te focussen op de kleine zeges, de kleine vooruitgangen die we boeken met het team, zoals de tweede plaats bij de constructeurs en hoeveel dat voor de mensen in het team betekent. Dat je meer leert over hoe dat hun familieleven beïnvloedt, hoe dat invloed heeft op het betalen van de hypotheek, of voor het naar school sturen van je kinderen. Dat is echt iets om trots op te zijn en misschien iets wat mensen van buitenaf niet zullen begrijpen. Dat houdt me geïnspireerd. Ik dacht dus zeker niet dat ik nog steeds zou racen, maar jullie zitten nog iets langer aan mij vast. Maar er kunnen momenten zijn dat we een soortgelijk jaar meemaken als dit jaar. Dan zal dat moment komen dat ik zoiets heb van 'weet je, ik ga niet verder dan mijn veertigste'."

Afkoelen

Hamilton durft in ieder geval nog niet te zeggen of zijn afscheid van de Formule 1 abrupt zal zijn, of iets wat ver van tevoren aangekondigd zal worden. "Ik heb echt nog geen idee. Het zou abrupt kunnen zijn, dat ik gewoon van de aardbodem verdwijn. Het zou ook een overstap naar een andere rol kunnen zijn. Ik heb echt geen idee. Ik geniet nog steeds van het rijden en in de auto springen. Het tovert nog steeds, net als de eerste dag dat ik reed, een glimlach op mijn gezicht wanneer de motor gestart wordt met alle mensen eromheen en je dan de pitstraat verlaat. De dag dat dat niet gebeurt, wat hopelijk nooit het geval zal zijn, weet ik het misschien wel. Maar er komt een punt dat ik mijn energie liever in iets anders steek, of dat ik gedurende een periode ergens anders wil zijn. Ik weet op dit moment niet hoe ik dat moet doen. Als ik een week op één plek ben, krijg ik jeukende voeten en moet ik ergens anders heen gaan. Misschien blijft dat wel hangen, wie weet."