Eerder deze maand kondigde Pirelli aan dat het bij de Grand Prix van Groot-Brittannië een gloednieuwe constructie voor de Formule 1-banden introduceert. Met die nieuwe constructie wil de bandenleverancier de teams en coureurs van rubber voorzien dat beter bestand is tegen de toegenomen krachten waar het aan blootgesteld wordt. Zo hebben de teams nu al een downforceniveau behaald dat eigenlijk pas aan het eind van 2023 werd verwacht, waardoor Pirelli zich genoodzaakt voelde om de introductie van de nieuwe constructie - die eigenlijk in 2024 zou plaatsvinden - naar voren te halen.

De ontwikkeling van de aangepaste banden is in hoofdlijnen afgerond, maar de coureurs hebben er nog niet mee kunnen testen. Daar komt tijdens de vrijdagse trainingen voor de Grand Prix van Spanje verandering in, zo heeft Pirelli bekendgemaakt. "Een nieuwigheid is de kans die de coureurs tijdens de eerste twee vrije trainingen krijgen om twee extra sets harde banden te proberen. Deze banden zijn voorzien van de nieuwe constructie die vanaf de Britse Grand Prix wordt geïntroduceerd", zegt hoofd F1 en autosport Mario Isola over de test met de nieuwe banden. Die zijn echter niet drastisch anders dan de huidige F1-banden. "Buiten het gebruik van wat nieuwe materialen, die na een uitgebreid testprogramma al gehomologeerd zijn, is de nieuwste specificatie identiek aan de vorige versie. Deze nieuwe constructie heeft geen impact op de technische parameters of de prestaties van de banden."

De rest van het F1-weekend op het Circuit de Barcelona-Catalunya gebruiken de teams de bandenconstructie die ze in de eerste races van 2023 ook gebruikt hebben. Voor deze race heeft Pirelli de C3, C2 en C1 gekozen, waarmee de selectie hetzelfde is als vorig jaar. "We hebben dezelfde drie bandencompounds geselecteerd als tijdens de seizoensopener in Bahrein. Maar in vergelijking met vorig jaar is het belangrijk om te herinneren dat de C1 van dit jaar een volledig nieuwe compound is, die ontworpen is om het gat tussen de hardste band in de range (die nu de C0 wordt genoemd) en de C2 te overbruggen", benadrukt Isola. "Dit moet de teams in theorie meer strategische opties geven, aangezien vorig jaar de hardste beschikbare compound niet werd gebruikt in de race."