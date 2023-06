De vloer is vandaag de dag het best bewaarde geheim van de Formule 1-teams. Met de huidige reglementen wordt veel van de neerwaartse druk onder de wagens gegenereerd, waarbij de vloer een cruciale rol speelt. De concurrentie krijgt maar zelden de kans om een blik te werpen op de onderzijde van de rivaliserende wagens. In Monaco was het voor de tegenstanders van Red Bull Racing en Mercedes een waar feestje. Beide bolides werden na een touché met de baanafzetting de lucht in getakeld, waardoor iedereen de vloer uitgebreid kon inspecteren.

Hoewel Mercedes baalde van het feit dat de eigen wagen in vol ornaat te zien was voor de concurrentie, is men in Brackley blij met de foto’s die gemaakt zijn van de 'rondvliegende' Red Bull. Die kans grijpt het geplaagde fabrieksteam met beide handen aan. “Zoiets trekt altijd veel bekijks”, erkent Mercedes technisch directeur James Allison. Het team maakt gebruik van eigen fotografen rond het circuit om optimaal te kunnen profiteren van een dergelijke kans: “Zo zijn we niet alleen afhankelijk van de tv-beelden. Die zijn vaak van lage resolutie en niet van voldoende kwaliteit. Fotografen staan op strategische delen van het circuit gepositioneerd, daar waar de kans bestaat dat een kraan ingeschakeld wordt. Zij schieten dan als gekken allerlei foto’s. Daarnaast loopt onze inbox direct vol met beeldmateriaal van hoge resolutie van andere auto’s. Helaas ging ook onze auto afgelopen weekend de lucht in en zullen er heel wat foto’s in de inbox van de concurrentie staan.”

Toch overheerst het goede gevoel over de batch aan foto’s van de dominante RB19: “Ja, we hebben een mooie hoeveelheid Red Bull-foto’s. Dat is altijd goed voor onze aerodynamici om op te duiken en te zien of we details spotten die voor ons interessant zijn om mee te nemen in ons testprogramma.”

