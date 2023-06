Ferrari en Mercedes zijn al het gehele Formule 1-seizoen 2023 in de achtervolging op het dominante Red Bull Racing en het verrassende Aston Martin. De twee topteams, die enkele jaren geleden nog de dienst uitmaakten, zijn flink afgezakt. Tijdens de Grand Prix van Spanje van aankomend weekend moet de ommekeer ingezet worden. Ferrari komt op het Circuit de Barcelona-Catalunya met een nieuwe achterwielophanging voor Charles Leclerc en Carlos Sainz. Daarmee moet de wegligging aanzienlijk verbeteren. Mercedes kwam in Monaco al in actie met een flink aangepaste W14. De eerste signalen waren positief, al blijft het stratencircuit in Monte Carlo een buitenbeentje op de kalender. In Spanje moet blijken hoe goed de updates daadwerkelijk zijn.

Ondanks de vele updates zien de bookmakers nog altijd maar één torenhoge favoriet voor de zege in Spanje: Max Verstappen. Voor de winst van de Nederlander op de baan waar hij ook in 2022 won krijg je 1,40 terug voor elke ingezette euro. Een zege van teamgenoot Sergio Perez levert al 4,85 op, wat aantoont hoe groot de overmacht van de Nederlander is. Fernando Alonso staat in de lijst op de derde plek met een quotering van 13,00.

Coureur Overwinning Top-drie klassering Max Verstappen 1,40 1,17 Sergio Perez 4,85 1,35 Fernando Alonso 13,00 1,60 Charles Leclerc 26,00 3,25 Lewis Hamilton 29,00 3,75 George Russell 34,00 4,25 Carlos Sainz 41,00 5,00 Lance Stroll 81,00 13,00

In de strijd om de pole-position gaan de bookmakers ook voor een dominant optreden van Verstappen. Bij een pole krijg je 1,50 terug voor elke euro. Leclerc en Perez delen de tweede stek met een quotering van 5,50. Een pole voor Mercedes zou zeer lucratief zijn: liefst 41,00 krijg je terug.

Coureur Pole-position Top-drie klassering Max Verstappen 1,50 1,12 Charles Leclerc 5,50 1,35 Sergio Perez 5,50 1,35 Fernando Alonso 11,00 2,40 Carlos Sainz 15,00 2,75 Lewis Hamilton 41,00 5,50 George Russell 41,00 5,50 Lance Stroll 101,00 11,00