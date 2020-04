F1-bazen en teams discussiëren opnieuw over budgetplafond

De teambazen spraken de hele middag met Formule 1 CEO Chase Carey, sportief directeur Ross Brawn en FIA-president Jean Todt over de vervolgstappen nu de sport in een financiële crisis gestort is als gevolg van het coronavirus. Bronnen bevestigen aan Motorsport.com dat het een productieve en positieve sessie was, maar dat er maar weinig concrete beslissingen genomen zijn. Wel is besloten dat de nieuwe technische reglementen, die al uitgesteld werden naar 2022, niet nog een jaar later ingevoerd worden. Daar maakte recentelijk Red Bull-teambaas Christian Horner zich nog hard voor maar dat plan blijkt bij de overige teams niet goed te zijn gevallen.

Het budgetplafond was een van de grootste onderwerpen tijdens de digitale vergadering. De meeste F1-teams waren het er al over eens dat het huidige budgetplafond (175 miljoen dollar) verlaagd zou moeten worden naar 150 miljoen dollar. Maar aangezien het coronavirus diepere sporen nalaat in de Formule 1 en een volledig verloren seizoen ineens tot de mogelijkheden behoort hebben verschillende teams, waaronder McLaren, gepleit voor een nog strikter beleid. De drie grootste teams Mercedes, Ferrari en Red Bull zouden met het aanvankelijke plafond al aardig moeten bezuinigen, zij hebben logischerwijs hun bedenkingen bij een verdere verlaging.

Een van de discussiepunten was hoe men om dient te gaan met de R&D-kosten die teams maken bij het maken van onderdelen of het leveren van motoren aan klantenteams. Dit wordt nu verder onderzocht voor de volgende vergadering. Volgens de grote teams zou het niet eerlijk zijn als de zogenaamde klantenteams geen kosten maken op het gebied van R&D en dus meer geld uit kunnen geven aan andere zaken. Dit probleem is een groter gespreksonderwerp geworden naarmate het budgetplafond is gezakt, de discussies over iedere miljoen minder worden om die reden ook steeds heftiger.

Met medewerking van Adam Cooper