Verstappen: "Blijf zo fit mogelijk voor wanneer we weer gaan racen"

Dat betekent in het geval van Verstappen veel simracen en daarnaast zijn fysieke training onderhouden. Geluk bij een ongeluk is nog dat hij alle faciliteiten daarvoor wel in huis heeft. "Vanwege de huidige situatie probeer ik natuurlijk zoveel mogelijk binnen te blijven", laat de achtvoudig Grand Prix-winnaar middels een videoboodschap weten. Van die acht zegetochten werd afgelopen zondag trouwens de eerste - en wellicht meest bijzondere - nog maar eens herhaald.

Verstappen heeft echter hele andere bezigheden om deze rustige dagen mee door te komen. "Ik probeer mijn work-outs nu allemaal thuis te doen. En ik doe heel veel simulatorwerk, op mijn eigen simulator in huis. In combinatie met veel trainen probeer ik zo klaar te zijn voor het moment waarop we weer gaan beginnen. En intussen hoop ik natuurlijk dat jullie ook allemaal gezond blijven", sluit hij af met een mededeling aan al zijn volgers.

Red Bull-fabriek eveneens gesloten

Verstappen is bepaald niet de enige Red Bull-werknemer die momenteel thuis zit. Zo is het Formule 1-team van Red Bull op 27 maart jongstleden begonnen aan de verplichte 'shutdown' van de fabriek. F1-teams moeten de poorten minimaal drie weken sluiten. Met de nadruk op het woord minimaal. Alfa Romeo-teambaas Frederic Vasseur verwacht namelijk dat die periode best eens kan worden verlengd.

Mocht het Formule 1-circus in de zomermaanden toch weer in gang schieten, dan heeft Helmut Marko trouwens goede hoop op eremetaal voor zijn formatie. De Oostenrijker, die de hele coronacrisis enigszins overdreven lijkt te vinden en coureurs zelfs bewust wilde besmetten, is erg al langere tijd te spreken over de RB16. Volgens hem heeft Red Bull een betere winter dan in de voorbije jaren achter de rug en heeft men na de afgelaste Australische GP ook nog wekenlang volop doorgewerkt. Het moet ertoe leiden dat Red Bull Mercedes vanaf de seizoensstart - wanneer die ook moge plaatsvinden - meteen het vuur aan de schenen kan leggen. In een tijd waarop de focus eindelijk weer op de sportieve aspecten kan. Een tijd die nu nog ver weg lijkt.