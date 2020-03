Marko wilde coureurs bewust besmetten met coronavirus

De Red Bull-adviseur deed die opmerkelijke uitspraak gisteren in het sportprogramma Sport am Sonntag op de Oostenrijkse televisiezender ÖRF: “We hebben vier Formule 1-coureurs, en acht tot tien junioren. Het plan was om een kamp te organiseren, waarin we deze toch wat stille tijd fysiek en mentaal zouden overbruggen. Het zou dan natuurlijk ideaal zijn geweest als ze dan aangestoken zouden worden. Het zijn allemaal jonge, sterke mannen met een uitstekende gezondheid. Op die manier zouden ze, wanneer we weer aan de slag gaan, klaar zijn voor een zeer zwaar wereldkampioenschap. Want we kunnen ervan uit gaan dat als het doorgaat het een zwaar WK wordt.”

Het idee werd direct van tafel geveegd, aldus een lachende Marko: “We hebben het eerst in kleine kring besproken. Laten we het er op houden dat het niet echt positief ontvangen werd.” Hoewel het idee van de besmetting dus niet meer was dan een hersenspinsel, is wel serieus overwogen om de vier Red Bull-coureurs [Max Verstappen, Alex Albon, Pierre Gasly en Daniil Kvyat] samen in Oostenrijk op het Red Bull-trainingscomplex te laten trainen, maar de coureurs zelf wilden liever naar huis.

Ook daar blijven ze fit, aldus Marko: “Max Verstappen rijdt geloof ik op dit moment meer races dan in een normaal seizoen. Hij doet mee aan dat simracen en rijdt daar dagelijks tegen meerdere professionele coureurs. En ze hebben natuurlijk allemaal een eigen fysio met wie ze hun conditie op peil houden. Dat is prima voor de opbouw. Mocht het tot een seizoen met vijftien tot achttien races komen, dan zal het zeer zwaar worden en dan hebben ze geen tijd om hun conditie bij te spijkeren. Dus het is ideaal dat ze daar nu hun tijd aan besteden.”