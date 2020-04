Terugblik: De eerste Grand Prix-overwinning van Max Verstappen

Het was de dag dat Max Verstappen op achttienjarige leeftijd zijn eerste Grand Prix in dienst van Red Bull Racing won. Wij nemen een duik in het Motorsport.com-archief en halen noemenswaardig materiaal rond die zege weer naar boven. Omdat we deze dag nooit mogen vergeten.

Wat voorafging aan de Spaanse Grand Prix

Het is al een behoorlijk hectische week geweest als de eerste actie op het Circuit de Barcelona-Catalunya nog moet beginnen. Daniil Kvyat heeft een telefoontje van Helmut Marko gehad en wordt gedegradeerd naar Toro Rosso. Zijn vervanger is de oogappel uit de Red Bull-opleiding: Max Verstappen. De Limburger noemt het voorafgaand aan de Spaanse Grand Prix een ‘waanzinnige kans’.

Al bij aankomst op het circuit blijkt dat Verstappen met vertrouwen uitkijkt naar zijn debuut in de wagen van Red Bull. In de persconferentie, op de donderdag voorafgaand aan het raceweekend, antwoordt hij op een vraag of de vroege promotie niet grote risico’s met zich meebrengt: “Om eerlijk te zijn ben ik erg blij met de kans die ik gekregen heb. Ik race nu voor een topteam en dat was altijd het plan. Wat betreft het risico, ik denk dat het een groter risico was om mij op zo’n jonge leeftijd in de Formule 1 te brengen, maar dat is erg goed verlopen. Het is nu zaak om gewend te raken aan mijn nieuwe auto, want niet gemakkelijk is tijdens een seizoen. Maar door de dingen die we al gedaan hebben in de fabriek, heb ik er veel vertrouwen in.”

Tijdens de vrije trainingen komt Verstappen goed voor de dag, zeker als je bedenkt dat het zijn eerste echte dag is achter het stuur van de RB12. Zelf beoordeelt Verstappen zich met ‘een zeven’ na de eerste dag: “Ik ben erg blij. Het ging allemaal heel soepel. Ik heb ervan genoten. Ik ben langzaam aan de auto aan het wennen. Het is een compleet andere wagen en alle procedures zijn ook anders. Maar alles bij elkaar is het erg goed gegaan.”

Op zaterdag doet Verstappen er nog een schepje bij als hij een fraaie vierde tijd klokt in de laatste training. Het geeft vertrouwen voor de kwalificatie die in de middag gereden moet worden. In die kwalificatie evenaart Verstappen vervolgens het record van beste startpositie voor een Nederlander, dat tot dan toe op naam staat van Jan Lammers. De coureur uit Zandvoort kwalificeerde zich in 1980 als vierde voor de Grand Prix in Long Beach, Verstappen eindigt op diezelfde positie op iets meer dan een seconde van polesitter Lewis Hamilton. Die wordt gevolgd door teamgenoot en rivaal Nico Rosberg terwijl kersvers teamgenoot Ricciardo iets meer dan drie tienden rapper is dan de jonge Nederlander.

Wat er gebeurde tijdens de GP van Spanje

Al in de eerste ronde gaat alles op z’n kop. Nico Rosberg en Lewis Hamilton raken elkaar bij het uitkomen van de derde bocht. Een ongekende clash tussen teamgenoten, zeker in de moderne en gestructureerde Formule 1. Daardoor ligt de strijd om de overwinning in de race volledig open en Verstappen komt verschillende keren aan de leiding. Als Red Bull hem op mediums zet en de rest nog een extra stop moet maken, heeft Verstappen definitief de beste papieren. In de slotfase voert Kimi Raikkonen de druk nog maar eens op, maar hij vindt geen weg langs de Red Bull-debutant.

Motorsport.com’s Formule 1-verslaggever Erwin Jaeggi schrijft in zijn wedstrijdverslag: “Zondag 15 mei 2016 is een dag geworden die de Nederlandse Formule 1-fan niet snel zal vergeten. Om klokslag twee uur begon Verstappen aan zijn eerste race voor Red Bull Racing om ruim honderd minuten later als eerste aan de finish te komen, waarmee hij de eerste Nederlander is geworden die een Formule 1-race heeft gewonnen én de jongste Grand Prix-winnaar aller tijden.”

Lees het volledige wedstrijdverslag: VERSTAPPEN BOEKT IN SPANJE ZIJN EERSTE FORMULE 1-ZEGE

Zelf reageert Verstappen kort na het ontkurken van de champagne: “Dit voelt ongelofelijk”, zegt Verstappen op het podium. “Ik kan het niet geloven. Wat een geweldige race. Ik moet het team bedanken voor de geweldige auto die ze hebben gebouwd. Om meteen de eerste race te winnen, is een fantastisch gevoel.” In de persconferentie voegt hij toe: “Dit is een zeer grote verrassing. Natuurlijk had ik dit niet verwacht. Nadat de twee Mercedes-coureurs waren gecrasht, kon ik het tempo vooraan goed bijbenen. Als je er te dicht achter rijdt, dan verpest je je banden. We gingen vervolgens naar de mediums en de wagen voelde daarna geweldig. Vanaf dat moment was het zaak om mijn snelheid in de gaten te houden en mijn banden te managen. Uiteindelijk bleek dit de beste strategie.”

Lees de reactie van Verstappen: Verstappen na historische overwinning: “Een fantastisch gevoel”

Wat er gebeurde na de eerste Formule 1-zege van Verstappen

De sensationele zege van de jonge Nederlander zorgde niet alleen voor euforie in het hele land, ook Formule 1-insiders stonden versteld van de indrukwekkende prestatie van Verstappen. Na afloop van de race vlogen onze journalisten door de paddock om reacties te verzamelen. Een bloemlezing:

Vader Jos Verstappen is vanzelfsprekend apetrots. In gesprek met RTL Duitsland zegt hij: “Ik heb hier geen woorden voor, het is ongelofelijk”, zei een zeer emotionele vader Jos tegen RTL Duitsland. “Echt ongelofelijk. Hij heeft het verdiend. De wijze waarop hij gereden heeft is waanzinnig. Hoe hij het gedaan heeft, ik heb er echt geen woorden voor.”

Volgens Christian Horner deelt Verstappen senior in het succes van zijn zoon, in gesprek met Sky Sports verklaart de Brit: “Ik neem mijn petje af voor Jos. Hij heeft zich enorm ingespannen als vader om zijn zoon te helpen vanaf de karting en om Max nu de race te zien winnen en de jongste racewinnaar ooit te zien worden, is ook een geweldige prestatie van hem. We zijn ook nog steeds in shock. Max heeft gedurende het hele weekend geen enkele fout gemaakt. Om op die leeftijd zo goed met al die druk om te kunnen gaan, is enorm indrukwekkend.”

Ferrari-piloot Vettel eindigt op de derde plaats en prijst de prestatie van Verstappen: “Mijn felicitaties aan Verstappen”, zei Vettel na de wedstrijd. “De eerste overwinning is een van de beste momenten die je kunt meemaken. Het is echt iets heel speciaals. Dus chapeau dat Max vooraan wist te blijven, ondanks dat hij flink onder druk werd gezet door Kimi.”

Raikkonen verklaart zelf dat Verstappen de zege in Barcelona verdiende: “Max heeft deze overwinning echt verdiend”, zei de Ferrari-coureur. “Het is voor mij geen verrassing dat hij het zo goed doet. Hij deed het vorig jaar ook al uitstekend en vandaag was hij met een betere auto in staat om te winnen.”

Het zou niet bij die ene overwinning in Barcelona blijven.