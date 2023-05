F1-stats: Pole geen garantie voor succes in uitdagend Monaco

De Grand Prix van Monaco staat sinds 1950 op de Formule 1-kalender en geniet een welhaast legendarische status. Dit circuit onderscheidt de jongens van de mannen en de coureur met het meeste lef wordt beloond terwijl elk klein foutje hard afgestraft wordt. Door de aard van het stratencircuit, met weinig echte inhaalmogelijkheden, wordt vaak de zaterdag als het hoofdevenement van het weekend gezien. Immers rijden de coureurs dan continu op de limiet, op zoek naar die honderdsten of duizendsten van een seconde die nodig zijn om de pole-position te pakken.

Die eerste startplek is in Monaco over het algemeen van belang, maar geen garantie voor succes in de race. De polesitter van deze race eindigde in de vorige 68 edities van de race 39 keer op het podium. In 30 gevallen reed de polesitter naar de zege. Bovendien gebeurt het niet zo vaak dat de top-drie van de kwalificatie ook allemaal op het podium eindigt. Dat gebeurde in slechts 7 gevallen. Dat de top-drie in slagvolgorde over de streep komt is nog een stuk unieker: alleen in 2007, 2014 en 2018 kwam dat voor. De coureurs op de eerste startrij maken de meeste kans op de zege in Monaco: 48 keer kwam de winnaar van de eerste startrij. De afgelopen twee jaar stond Charles Leclerc op pole-position en de thuisheld hoopt daar zijn derde op rij van te maken. De race werd slechts 10 keer gewonnen door een coureur die buiten de top-drie was gestart.

Dat de Formule 1-bolides door de jaren heen breder en zwaarder zijn geworden, heeft niet bijgedragen aan het spektakel op de straten van Monaco. Met name de afgelopen jaren waren er weinig inhaalacties te spotten in de Grand Prix. Sinds 2010 ligt het gemiddelde aantal inhaalacties in Monaco op 10, al komt dat met name door pieken en dalen. Zo waren er in 2011 en 2013 16 inhaalacties, maar kwam in 2019 het dieptepunt met slechts 2. Ook in 2017 werden de fans niet getrakteerd op een feest dankzij 3 inhaalacties.

Omdat de muren zo dicht langs het circuit staan, is de kans op een fout met grotere gevolgen zeer aanwezig. Dat betekent ook dat Bernd Mayländer, de bestuurder van de safety car, regelmatig in actie moet komen. In 2010 moest de safety car er maar liefst 4 keer aan te pas komen. 2021 was juist het tegenovergestelde van die race, aangezien er toen geen enkele keer een safety car kwam, ook geen virtuele.

De 69ste editie van de Grand Prix van Monaco is voor Haas F1 een bijzondere, aangezien zij aan de start van hun 150ste Formule 1-race staan. Ook voor Ferrari kan het een feest worden als Leclerc of Carlos Sainz op het podium eindigen. Dat zou dan namelijk het 800ste Formule 1-podium van de Scuderia zijn.

--- Advertentie ---

Inzetten op de Formule 1?

Nog meer spanning tijdens de Grands Prix? Zet dan bij Jacks.nl in op Formule 1. Zo kan je inzetten op de winnaar van de GP van Monaco, de onderlinge duels tussen de teamgenoten en de grootte van de voorsprong van de winnaar.