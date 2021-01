F1 reageert op speculatie: Nieuw reglement niet nogmaals uitgesteld

Volgens de initiële planning zou de Formule 1 het dit jaar al over een andere boeg gooien. Er zou een nieuw technisch reglement worden ingevoerd, met het grondeffect als belangrijkste pijler. De manier van downforce genereren zou rigoureus anders worden met volledig vernieuwde auto's. Dit zou bolides minder gevoelig moeten maken voor vuile lucht zodat coureurs hun voorganger beter kunnen volgen. Het geheel leidt tot langzamere auto's, maar idealiter ook tot meer gevechten op de baan en dus een hogere amusementswaarde.

Klinkt nobel, maar voor dit jaar is er een streep door die plannen gezet. De coronacrisis is daar debet aan. De Formule 1 wilde een jaar met minder inkomsten (2020) niet laten samenvallen met het duurste jaar uit de historie van de sport. Bij een invoering in dit kalenderjaar hadden alle teams in 2020 immers met man en macht moeten werken aan de nieuwe creaties. Door dat kostenplaatje waren enkele teams omgevallen, waardoor de Formule 1 eieren voor z'n geld heeft gekozen en de invoering van het nieuwe reglement heeft uitgesteld tot 2022.

'Nieuwe F1-reglementen juist belangrijk voor de sport'

Maar dat blijkt nog niet het hele verhaal te zijn. Doordat de coronapandemie aanhoudt en de bijbehorende economische crisis al helemaal, dreigt in 2021 exact hetzelfde probleem: minder inkomsten in combinatie met uitgaven die teams de pet te boven kunnen gaan. Juist dat aspect heeft geleid tot meerdere geruchten over hernieuwd uitstel van het technische reglement tot 2023. Zo heeft onder meer de Italiaanse Gazzetta dello Sport aangegeven dat 2022 helemaal nog niet het jaar van de omwenteling op technisch vlak gaat worden.

De Formule 1-organisatie neemt echter resoluut afstand van dergelijke speculatie. In een eerste reactie laat een F1-woordvoerder aan Motorsport.com weten. "Iedere suggestie dat het technische reglement dat voor 2022 gepland staat nog eens wordt uitgesteld, is verkeerd. Dat is zelfs niet besproken. De nieuwe reglementen zijn juist erg belangrijk en opgesteld om de strijd op de baan te verbeteren en fans meer 'close racing' te bieden. In combinatie met de nieuwe financiële regels [vooral het budgetplafond] zal dit de gehele sport verbeteren en bovenal een gezonder businessmodel creëren."

