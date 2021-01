Column: F1 neemt onverantwoord risico met verschuivingen kalender

Het enthousiasme waarmee vertrekkend CEO Chase Carey afgelopen december de 23 races tellende F1-kalender van 2021 aankondigde is inmiddels redelijk getemperd. We zouden op 21 maart naar Melbourne gaan, om daar het ruw verstoorde feestje van vorig seizoen in te halen, maar de Grand Prix van Australië werd dinsdag officieel verplaatst naar november. Een niet al te gelukkige keuze, maar daar kom ik zo op.

Vervolgens zouden we afreizen naar Bahrein en godzijdank, de oliesjeiks ter plaatse hebben nog maar eens met de hand over het hart gestreken en faciliteren opnieuw een race zonder publiek, net als in november en december dus. En passant krijgen ze ook nog eens de wintertest, want waarom zou je om de hoek in Barcelona testen als het ook in Bahrein kan? Als derde race van 2021 stond trouwens de Grand Prix van China gepland… U raadt het al, ook door deze race is voorlopig een streep gezet. Voorlopig, want een nieuwe datum is nog niet zo 1-2-3 gevonden. Oh, en die geplande race in Vietnam? Juist, die komt er ook al niet, want corruptie en zo.

In allerijl heeft Formula One Management – tegenwoordig onder leiding van Stefano Domenicali die zich zijn start bij de organisatie vast anders had voorgesteld – Imola uit de hoge hoed getoverd. Ook vorig jaar was men in Emilia-Romagna op de afspraak toen de sport een noodkreet om beschikbare circuits deed uitgaan. Geen publiek, geen inkomsten, wel goodwill kweken en mogelijk in de toekomst weer geregeld als Grand Prix van San Marino op de kalender. Dat is het devies van het Autodromo Enzo e Dino Ferrari. In datzelfde licht kunnen we binnenkort het persbericht verwachten dat Portimao weer aan de kalender is toegevoegd, als vervanger van China. Over Portugal dan wel de Portugese taal gesproken: of de Braziliaanse Grand Prix dit jaar doorgaat is ook nog maar de vraag. De media in het Zuid-Amerikaanse land staan bol van een corruptieschandaal rond de aanbesteding van de race, waarbij de burgemeester van Sao Paulo betrokken zou zijn. Het lijkt Vietnam wel.

Eigenlijk zou het niet eens zo gek zijn als Brazilië van de kalender verdwijnt, zo lang de Formule 1 dan maar niet het idee lanceert om in dat tijdslot China te plannen. Waarom niet? Daar kom ik nu op. Want waar de teams en media in december al voor vreesden en ook Max Verstappen al voor waarschuwde, dreigt dan toch te gaan gebeuren. Een organisatie die vasthoudt wil houden aan contracten met circuits en promotors, maar die te weinig tijdslots heeft om iedereen een fatsoenlijk plekje te geven. Opnieuw dreigt een jaar van improviseren en met de verplaatsing van Melbourne naar november, staan er vanaf oktober drie triple-headers op het programma.

Ook vorig jaar waren er triple-headers, maar die waren nog redelijk overzichtelijk omdat ze zich afspeelden op dezelfde of bij elkaar in de buurt liggende circuits (zoals bijvoorbeeld Oostenrijk-Stiermarken-Hongarije). Maar dit jaar wacht een scenario waarin de teams in tien weken naar negen races in acht verschillende tijdzones en zes werelddelen zullen moeten vliegen.

Zeker gezien het toch al zware seizoen 2020 een onverantwoord en vermijdbaar scenario. De Formule 1 had al bij voorbaat moeten ingrijpen en zich moeten indekken voor een verder woekerend coronavirus dat zich niet lijkt te willen schikken naar het idee dat dit jaar alles weer terug moet naar normaal. Ja, dat had de Formule 1 opnieuw miljoenen dollars gekost, maar nu speelt de sport met het welzijn van het F1-personeel en dat is zo mogelijk nog erger.

Het moordende schema voor de staart van het F1-seizoen 2021