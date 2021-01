Grosjean heeft geen probleem met vele herhalingen horrorcrash

Vlak na de start van de Grand Prix van Bahrein raakte Grosjean betrokken bij een enorm ongeval. Zijn Haas-bolide brak daarbij in tweeën, waarna de cockpit in brand vloog. Wonder boven wonder kon hij op eigen kracht ontsnappen aan de vlammenzee, waarna hij met brandwonden werd overgebracht naar het ziekenhuis. Onder zijn collega-coureurs heerste in eerste instantie opluchting dat Grosjean de klap had overleefd, maar later ontstond onder een aantal rijders irritatie over de vele herhalingen die de regie liet zien van het ongeval. Onder andere Daniel Ricciardo sprak zich stevig uit over het handelen van de regisseurs van de televisie-uitzending.

Grosjean zelf ziet echter geen grote problemen. “Ik denk dat dit onderzocht moet worden, maar in de toekomst ben ik niet tegen het uitzenden van deze beelden. Op deze manier kunnen we aan iedere coureur uitleggen hoe hij op zo’n moment moet handelen”, vertelde de Fransman. Hij toont overigens ook begrip voor het standpunt van Ricciardo. “Je kan beide kanten begrijpen. Ik denk dat het voor de coureurs op dat moment teveel was om de beelden te zien. Voor zover ik me kan herinneren was dit de grootste crash die ik ooit gezien heb. Voor de jongens die weer in moeten stappen is het heel, heel zwaar om dat keer op keer te moeten zien.”

Anderzijds zorgde de vlammenzee in het donker voor ‘uitzonderlijke beelden’ die de Formule 1 goed in kon zetten tijdens de lange onderbreking, bekijkt Grosjean de situatie vanuit het perspectief van de regie. “Het duurde lang om de afzetting opnieuw op te bouwen en het is belangrijk dat het publiek de situatie begrijpt en verwerkt, en dat ze mij keer op keer uit de auto zien klimmen. Dat het geen droom, niet nep en geen verbeelding is. Dus ik begrijp beide kanten”, verklaart hij. “En op maandagochtend zag je natuurlijk op iedere krant de foto’s van Romain Grosjean op de voorpagina, waarbij hij in brand staat en uitstapt. Dus ik denk dat het iets significants was.”

Overigens draaiden de televisiecamera's vlak na de crash direct weg van het ongeluk. Pas toen eenmaal duidelijk werd dat Grosjean in veiligheid was, werden de meer expliciete herhalingen getoond.