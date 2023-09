De internationale autosportfederatie FIA werkt achter de schermen aan een nieuw Formule 1-reglement dat vanaf 2026 gebruikt wordt. Eerder kwam er al naar buiten dat men kijkt naar actieve aerodynamica om de luchtweerstand op de rechte stukken te verminderen. In een exclusief gesprek met Motorsport.com heeft FIA head of single seaters Nikolas Tombazis nog meer details uit de doeken gedaan.

De voornaamste verandering heeft betrekking op de grootte van de F1-bolides, zo laat hij weten: “Met de afmetingen van de wielen, die smaller zullen worden, plus de achtervleugel en de auto in zijn algemeenheid, mikken we op een gewichtsbesparing van zo’n 50 kilogram. We kunnen dus kleinere formulewagens gaan zien: korter en smaller. Maar we hebben het nu over oplossingen die nog verder besproken moeten worden. Door de auto op dieet te zetten, kunnen we de bochtensnelheden wat verminderen. En lichtere auto’s gaan harder op het rechte stuk, maar genereren minder aerodynamische druk. Daarom moeten we de hybride energieterugwinning vergroten om tot adequate rondetijden te komen.”

Terugschakelen op rechte stukken?

De beoogde veranderingen voor het seizoen 2026 hebben al voor de nodige ophef gezorgd. Red Bull waarschuwde eerder dit jaar al voor mogelijke ‘Frankenstein-auto’s’ waarmee het onmogelijk zou zijn om de strijd met elkaar aan te gaan. Er wordt zelfs gevreesd dat de coureurs op de rechte stukken terug moeten schakelen, omdat de krachtbron in combinatie met de beperkte hoeveelheid brandstof niet voldoende vermogen zou kunnen leveren. Tombazis legt uit waar de FIA mee bezig is: “Er wordt veel werk verzet om te bepalen hoe de energieterugwinning en -management geregeld moet worden, en hoe er ingehaald kan worden met de aerodynamische configuratie. We hebben vele simulaties uitgevoerd met verschillende parameters. We hebben oplossingen gevonden die goed lijken te werken.”

In de paddock klonken er eerder al twijfels over die simulaties, die niet gebaseerd zouden zijn op up-to-date modellen: “Als je de power units van 2026 pakt en die gebruikt op de hedendaagse auto’s, dan zouden de resultaten waarschijnlijk zorgwekkend zijn", zegt Tombazis. "In de recente maanden hebben we zeer positieve ontwikkelingen doorgemaakt. Die uitspraken slaan dus op oude bevindingen. We moeten niet vergeten dat de motor en het chassis samen evolueren. Het is niet mogelijk om het een zonder het ander te zien.”