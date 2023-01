F1 vanaf 2026 wellicht met actieve aerodynamica voor betere gevechten

Zoals bekend stond het afgelopen Formule 1-seizoen in het teken van compleet nieuwe technische reglementen. Op deze manier wilde F1 af van vuile lucht achter een auto, zodat er meer ingehaald kon worden en het volgen van een andere bolide langer mogelijk zou zijn. De veranderingen werden goed ontvangen door de Formule 1-coureurs. Pirelli bevestigde na het seizoen dat het aantal inhaalacties van 599 stuks in 2021 naar 785 stuks was geschoten. Hoewel de F1-teams zelf nog druk bezig zijn om het huidige reglement goed onder de knie te krijgen, ligt de focus van F1 en de FIA al op 2026. Dat jaar gaat de regelgeving opnieuw over de kop en verandert ook het motorreglement. Tevens wordt aan de herintroductie van actieve aerodynamica gedacht om de efficiënte van de auto's nog meer te verbeteren. Dit kan eventueel ook als hulpmiddel ingezet worden om de raceleider te vertragen.

Volgens Pat Symonds, technisch directeur van F1, wordt het volgen van andere auto's in 2026 nog beter dan in 2022. Het DRS-systeem blijft vanaf 2026 naar alle waarschijnlijkheid op de auto's zitten, maar Symonds legde tijdens Autosport International uit dat actieve aerodynamica ingezet kan worden om het resterende verlies aan downforce op een auto die volgt op te vangen. "DRS verdwijnt niet, dit omdat het volledig actieve aerodynamica wordt", aldus de Brit. "DRS reduceert luchtweerstand. Ik heb altijd gevonden dat we meer downforce moesten creëren. Want wat doet de auto erachter? Ja, die heeft minder luchtweerstand, maar wat de boel tegenhoudt, is het verlies aan downforce. Ons idee is om downforce te verhogen naar het niveau dat het zou zijn als er geen auto voor zou rijden."

Het Drag Reduction System (DRS) blijft

F1 wil meer gevechten op de baan. Dat is volgens Symonds het doel met actieve aerodynamica en niet om ervoor te zorgen dat er sowieso wordt ingehaald. "Iedereen praat altijd over inhalen, maar voor ons is dat het einde van een gevecht", ging hij verder. "De knokpartij is het meest interessant. Het is de onvoorspelbaarheid - gaat hij er voorbij of niet? Veel mensen hebben kritiek op DRS. Het maakt inhalen te eenvoudig. Aan de andere kant... als je het niet hebt krijg je weer saaie races. In Imola was de FIA bijvoorbeeld terughoudend met de activatie van DRS. Het is een kwestie van goed inzetten."

De bedoeling is dat de F1-teams tijdens een meeting later deze maand een eerste glimp krijgen te zien van het nieuwe reglement. Symonds geeft aan dat de auto's voor 2026 vrij conventioneel gaan zijn, maar dat het technische team met een blanco papiertje is begonnen en daarbij soms radicaal te werk is gegaan. "We zijn eigenlijk teruggegaan naar de grondeffect auto's met sideskirts. We hebben zelfs naar de auto's met die grote ventilatoren gekeken. De auto van 2026 gaat echter vrij conventioneel zijn. Dat is ook wat we willen."