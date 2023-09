Horner: Red Bull-Ford kan in toekomst aan vier F1-teams leveren

Begin 2023 werd bekendgemaakt dat Red Bull Racing en AlphaTauri vanaf 2026 gaan samenwerken met Ford. Het Amerikaanse bedrijf zal vanaf dat Formule 1-seizoen de Red Bull Powertrains-power unit gaan 'badgen'. Daarnaast worden zowel commercieel als technisch de handen ineengeslagen. Alles wordt vanaf dan in de eigen fabriek ontwikkelend, waardoor alles perfect op elkaar kan worden afgestemd. Op dit moment zijn de voorbereidingen al in volle gang en wordt er veel verwacht van de samenwerking. Naar verluidt zijn diverse F1-teams geïnteresseerd om een krachtbron van de nieuwe combinatie af te nemen. Zo is McLaren CEO Zak Brown al op de koffie geweest in Milton Keynes.

Red Bull-teambaas Christian Horner wil alles stapje voor stapje doen. De Brit stelt dat het eerst zelf alles op de rit wil hebben, voordat het naar klantenteams gaat kijken. Hiermee bedoelt Horner dat het eerst zaak is dat de auto's van Red Bull en AlphaTauri goed gaan lopen. "Het is belangrijk eerst de eenvoudige taken op te pakken en daarna pas aan de lastige te beginnen. Het is mijns inziens heel logisch dat we eerst alleen de twee teams van dezelfde eigenaar gaan doen", zegt de chef tegen PlanetF1, die daarna ingaat op de voordelen van de samenwerking. "We zijn een onafhankelijke motorfabrikant en er loopt nu een geweldige en goede relatie met Ford. Op de lange termijn heeft het zijn sterke punten en voordelen. Mochten we aantrekkelijk worden voor andere formaties, dan staan we er zeker voor open om in de toekomst te leveren. Maar zoals ik zei: we willen eerst zelf alles op orde hebben en onze strepen verdienen."

Het is in F1 heel gebruikelijk dat fabrieksteams power units leveren aan zogenaamde privéteams. Zo levert Mercedes op dit moment motoren aan Williams, Aston Martin en McLaren, terwijl Ferrari de auto's van Alfa Romeo en Haas voorziet van een krachtbron. Dit brengt niet alleen geld in het laatje, ook kan de motor beter getest worden. Horner zegt dat Milton Keynes wordt klaargestoomd om in de toekomst vier F1-teams van power unit te voorzien. "Onze faciliteit is ingericht op om en nabij vier teams. Dat is iets wat we op de lange termijn kunnen doen", vervolgt hij. "Ik denk echter dat we ons eerst moeten vestigen en dat er een groep mensen nauw kan samenwerken met de chassisafdeling, zodat het collectief wordt. Het is behoorlijke grote onderneming, maar we maken deze reis en boeken goede vooruitgang."