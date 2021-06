De Grand Prix van Azerbeidzjan vormt een unicum in de historie van de Formule 1: voor het eerst begint een Nederlander als WK-leider aan een GP-weekend. Na zijn snaarstrakke overwinning in Monaco heeft Max Verstappen een marge van vier punten op regerend wereldkampioen Lewis Hamilton.

Dit weekend wordt er opnieuw gereden op een uniek stratencircuit. De banen in Monte Carlo en Baku zijn echter niet met elkaar te vergelijken. Waar het in Monaco draait om langzame bochten en nauwelijks inhaalmogelijkheden, biedt het Baku City Circuit een enorm lang recht stuk met veel meer kans op succesvolle inhaalacties. Mercedes schuift de favorietenrol - alweer - in de schoenen van Red Bull Racing, het team uit Milton Keynes verwacht ditmaal een veel fellere strijd.

Ook naast de baan wordt een felle strijd verwacht: het volgende hoofdstuk in de discussie over flexibele achtervleugels, en dan met name de versie van Red Bull Racing. De FIA maakte recentelijk al bekend vanaf de Grand Prix van Frankrijk strengere eisen te stellen aan het doorbuigen van de achtervleugel. Hierdoor zou een hogere topsnelheid gegenereerd worden zonder in de bochten aan downforce in te leveren. Mercedes en McLaren zijn ‘not amused’ en overwegen zelfs om protest aan te tekenen tegen de vleugels van de concurrentie. Red Bull-adviseur Dr. Helmut Marko ziet dat op zijn beurt weer niet gebeuren. Kortom: zowel op als naast de baan voldoende om naar uit te kijken.

Hoe laat begint de F1-kwalificatie voor de Grand Prix in Baku?

Datum: Zaterdag 5 juni 2021

Start Nederlandse tijd: 14.00 uur

Start lokale tijd: 16.00 uur

De kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan in Baku begint op zaterdagmiddag 5 juni om 14.00 uur Nederlandse tijd. Dat is om 16.00 uur lokale tijd. De kwalificatietraining in de Formule 1 bestaat uit drie segmenten met een lengte van respectievelijk achttien, vijftien en twaalf minuten. Deze sessies beginnen om 14.00 uur, 14.25 uur en 14.48 uur Nederlandse tijd.

Formule 1-tijden: Tijdschema Grand Prix van Azerbeidzjan

Sessie Datum Nederlandse tijd Lokale tijd Eerste vrije training Vrijdag 4 juni 2021 10.30u-11.30u 12.30u-13.30u Tweede vrije training Vrijdag 4 juni 2021 14.00u-15.00u 16.00u-17.00u Derde vrije training Zaterdag 5 juni 2021 11.00u-12.00u 13.00u-14.00u Q1 Zaterdag 5 juni 2021 14.00u-14.18u 16.00u-16.18u Q2 Zaterdag 5 juni 2021 14.25u-14.40u 16.25u-16.40u Q3 Zaterdag 5 juni 2021 14.48u-15.00u 16.48u-17.00u Race Zondag 6 juni 2021 14.00u 16.00u

Uitzending Formule 1-kwalificatie op televisie

Zender: Ziggo Sport

Kanaal: 14

Start uitzending: 13.15 uur Nederlandse tijd

De kwalificatie begint om 14.00 uur Nederlandse tijd

In Nederland is de Formule 1 via televisie alleen te zien via Ziggo. Wie klant is bij hen kan via kanaal 14 gratis live naar alle F1-actie kijken.

De voorbeschouwing op de kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan op Ziggo begint om 13.15 uur Nederlandse tijd. Presentator Rob Kamphues en voormalig F1-coureur en analist Robert Doornbos blikken uitgebreid vooruit op de actie die aanstaande is en bespreken het belangrijkste nieuws uit de wereld der Formule 1. Het livecommentaar tijdens de kwalificatie wordt verzorgd door Olav Mol.

