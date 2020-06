F1 blijft experimenteren met formats na 'reversed grid'-plan

Dat de Formule 1 het over een andere boeg wil gooien, moge duidelijk zijn. Het moet aantrekkelijker om naar te kijken. Alle plannen uit de nieuwe reglementen zijn daar - naast het drukken van de kosten - op gericht. Maar omdat het veld niet meteen in elkaar schuift, dacht Carey dit jaar aan een aantal kwalificatieraces met een omgekeerde startopstelling: 'reversed grid' dus. In een sprintrace van dertig minuten moesten de WK-leiders achteraan starten en dan zover mogelijk naar voren komen. Punten zouden er niet worden uitgedeeld, de uitslag zou enkel de startopstelling voor zondag bepalen.

"In tijden van corona hebben we over een aantal ideeën gesproken, zeker met het oog op die twee dubbele races in Oostenrijk en Groot-Brittannië. Eén van die ideeën, over een 'reversed grid'-race, is in de media gekomen", aldus Carey op de officiële F1-website. "Maar niet alle teams stonden daar achter en alle veranderingen op korte termijn hebben wel die unanieme steun van teams nodig." Geen 'reversed grid' dus in 2020, Mercedes heeft aan Motorsport.com laten weten dat zij het plan uiteindelijk hebben tegengehouden - met enige steun van Racing Point.

Het is een tegenslag voor Carey, maar hij laat zich er niet door uit het veld slaan. De Amerikaanse CEO blijft nadenken over manieren om het format op de schop te gooien. "We denken al enkele jaren over veranderingen die respect tonen voor wat de sport zo geweldig maakt, maar tegelijkertijd wel de ervaring voor fans verbeteren." Het gaat om balanceren op een evenwichtsbalk: het DNA van F1 niet te grabbel gooien en de sport tegelijkertijd aantrekkelijker maken. "We moeten ervoor zorgen dat onze ideeën geen 'gimmicks' zijn. Deze sport heeft namelijk een geweldige historie, geweldige helden, geweldige sterren en ongelooflijk getalenteerde coureurs. Dat willen we tot op zekere hoogte respecteren, al betekent dat niet dat we niet meer naar manieren kijken om iets te veranderen."

Het liefst zou Carey die veranderingen dit jaar al in de praktijk 'uitproberen', al zit hij dan continu met de benodigde unanieme steun. "Dat dit seizoen door de omstandigheden uniek is, geeft ons wel iets meer kans om dingen uit te proberen", spreekt hij zijn wens uit. Daarnaast roept hij teams op om wat vertrouwen in de F1-organisatie te tonen. "Zoiets zullen we alleen maar doen als het in onze eigen ogen iets toevoegt aan de races. We blijven dus in gesprek en we blijven onszelf uitdagen om te kijken wat we kunnen doen om deze sport nog beter te maken."